Работа на благо детей

Губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с Екатериной Мухиной

Вчера глава региона встретился с Екатериной Мухиной, которая была вновь назначена на должность уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области.

Екатерина Мухина работала в должности уполномоченного по правам ребенка с 2011 года. Олег Ковалев отметил, что за время своей деятельности она зарекомендовала себя как грамотный и компетентный специалист в области защиты прав детей. «Должность уполномоченного по правам ребенка очень ответственная, – отметил Олег Ковалев. – Вопросов в этой сфере всегда много, и все они требуют особого внимания со стороны органов власти». Глава региона пожелал Екатерине Мухиной успехов на ответственном посту и отметил необходимость ее активного участия в работе служб и подразделений регионального правительства, которые занимаются вопросами в сфере семьи и детства. «Мы плодотворно сотрудничали с вами, и надеюсь, что мы продолжим эту совместную работу в ближайшие годы», – сказал Олег Ковалев.

В свою очередь, Екатерина Мухина поблагодарила губернатора за поддержку, которая оказывается детям, приемным и многодетным семьям. «Сфера детства постоянно в поле зрения регионального правительства, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области. – В последние годы большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры: построено много новых школ, детских садов, спортивных сооружений, где дети могут найти себе занятия по душе». По словам Екатерины Мухиной, большое внимание уделяется приемным семьям, благодаря чему количество желающих взять в семью приемного ребенка значительно увеличилось. Кроме того, налажено межведомственное взаимодействие между уполномоченным по правам ребенка и правительством области, которое позволяет оперативно принимать совместные решения.