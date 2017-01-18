И отдых, и учеба

В регионе открылась профильная зимняя смена для активистов Российского движения школьников «Пламенный – ИКС»

Участников смены на торжественном открытии приветствовали заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов, председатель регионального отделения Российского движения школьников Сергей Хлыстов. В работе смены принимают участие более 40 учащихся образовательных учреждений области, где действуют первичные организации Российского движения школьников. В рамках образовательной программы состоятся мастер-классы, тренинги, факультативные занятия по развитию личностных качеств, гражданской активности, военно-патриотической деятельности. Планируется, что школьники потренируются в разработке собственных социально значимых проектов.