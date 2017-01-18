Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Вторая полоса
Общество
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И отдых, и учеба

В регионе открылась профильная зимняя смена для активистов Российского движения школьников «Пламенный – ИКС»

Участников смены на торжественном открытии приветствовали  заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, заместитель министра образования региона Александр Кирьянов, председатель регионального отделения Российского движения школьников Сергей Хлыстов. В работе смены принимают участие более 40 учащихся образовательных учреждений области, где действуют первичные организации Российского движения школьников. В рамках образовательной программы состоятся мастер-классы, тренинги, факультативные занятия по развитию личностных качеств, гражданской активности, военно-патриотической деятельности. Планируется, что школьники потренируются  в разработке собственных социально значимых проектов.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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18 января 2017
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