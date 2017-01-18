Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Вторая полоса
Общество
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По единому плану

Детские и молодежные организации Рязани должны взаимодействовать

Об этом шла речь на заседании Координационного совета по вопросам взаимодейст­вия с молодежными и детскими общественными объединениями при министерстве молодежной политики и спорта Рязанской области.

Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков призвал руководителей объединений модернизировать свою работу и выйти на новый уровень взаимодействия между собой. Он рассказал об итогах реализации государственной молодежной политики в 2016 году и перспективах работы на 2017 год, в котором особое внимание будет уделяться подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Кроме того, в апреле в Рязани впервые пройдет региональный форум волонтеров, в котором примут участие порядка 1500 добровольцев.

Председатель Рязанского отделения Российского союза молодежи Никита Кузьмин отметил, что в детских и молодежных объединениях необходимо вести работу по привлечению и обучению новых квалифицированных кадров. Он предложил к реализации проект по подготовке и обучению лидеров некоммерческих организаций.

Участники заседания договорились создать общий план работы, в котором могут появиться совместные детские и молодежные инициативы.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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№ 7 (5294) от
18 января 2017
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