По единому плану

Детские и молодежные организации Рязани должны взаимодействовать

Об этом шла речь на заседании Координационного совета по вопросам взаимодейст­вия с молодежными и детскими общественными объединениями при министерстве молодежной политики и спорта Рязанской области.

Заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков призвал руководителей объединений модернизировать свою работу и выйти на новый уровень взаимодействия между собой. Он рассказал об итогах реализации государственной молодежной политики в 2016 году и перспективах работы на 2017 год, в котором особое внимание будет уделяться подготовке к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Кроме того, в апреле в Рязани впервые пройдет региональный форум волонтеров, в котором примут участие порядка 1500 добровольцев.

Председатель Рязанского отделения Российского союза молодежи Никита Кузьмин отметил, что в детских и молодежных объединениях необходимо вести работу по привлечению и обучению новых квалифицированных кадров. Он предложил к реализации проект по подготовке и обучению лидеров некоммерческих организаций.

Участники заседания договорились создать общий план работы, в котором могут появиться совместные детские и молодежные инициативы.