Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Вторая полоса
Общество
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Цены устояли

Продукты практически не подорожали после новогодних праздников

Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани информирует о ценовой ситуации на потребительском рынке города. За период новогодних праздников по основным социально значимым продовольственным товарам цены остались на уровне конца прошлого года. Незначительно возросли цены на свежие овощи и фрукты, такие как свежие огурцы и помидоры, яблоки.

Минимальная стоимость набора из 23 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на ярмарках выходного дня, составляет 1 637,22 руб.

Мониторинг цен по основным социально значимым продовольственным товарам будет продолжен в течение года.

По материалам пресс-службы администрации города Рязани

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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