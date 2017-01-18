Цены устояли
Управление инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани информирует о ценовой ситуации на потребительском рынке города. За период новогодних праздников по основным социально значимым продовольственным товарам цены остались на уровне конца прошлого года. Незначительно возросли цены на свежие овощи и фрукты, такие как свежие огурцы и помидоры, яблоки.
Минимальная стоимость набора из 23 отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, реализуемых на ярмарках выходного дня, составляет 1 637,22 руб.
Мониторинг цен по основным социально значимым продовольственным товарам будет продолжен в течение года.
По материалам пресс-службы администрации города Рязани
18 января 2017