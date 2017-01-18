Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Вторая полоса
Общество
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Контроль за оплатой труда

В регионе ведется активная работа по снижению задолженности по заработной плате

Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства региона. Только за 2016 год на предприятиях области погашена задолженность по заработной плате в сумме более 170 млн. рублей. Денежные средства были выплачены сотрудникам 34 организаций, осуществляющих свою деятельность в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, ЖКХ и т.д.

С каждым предприятием-должником проводилась индивидуальная работа, были выработаны меры, направленные на погашение образовавшейся задолженности. Стоит отметить, что задолженность по заработной плате в организациях бюджетной сферы в 2016 году отсутствовала.

По материалам сайта министерства труда и занятости

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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