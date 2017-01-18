Гранты для семейных ферм

В регионе уделяется внимание развитию семейных животноводческих ферм. За два последних года получателями грантов стали 9 фермерских хозяйств.

Размер гранта составил от 600 тысяч рублей до 18,4 миллиона рублей. Общая сумма средств, выделенных на реализацию мероприятий, достигла 83,5 миллиона рублей, в том числе 69,5 миллиона рублей составили средства федерального бюджета, 14 миллионов рублей – средства областного бюджета. Ведутся работы по созданию индюшиной фермы полного цикла в Пронском районе и откормочной площадки по производству мяса КРС в Сапожковском районе.

Большинство проектов по развитию семейных животноводческих ферм в Рязанской области направлены на развитие молочного животноводства: строительство и реконструкция молочных ферм ведется в семи хозяйствах на территории Ермишинского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Шиловского районов. В общей сложности проектами предусмотрено создание около 500 скотомест. На начало января 2017 года производственный процесс уже запущен в ИП «глава КФХ Хохлова З.Н.» Ермишинского района, ИП «глава КФХ Гасанова А.М.» Шиловского района, ИП «глава КФХ Симаков В.А.» Рязанского района.

Гранты дают свои плоды. В области в 2016 году наблюдался рост производства молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Оно составило 8504 тонны, что больше уровня 2015 года на 1758 тонн.

В 2017 году планируется продолжить реализацию мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 12,6 миллиона рублей. В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос об увеличении максимального размера гранта до 30 миллионов рублей на развитие молочного скотоводства.

На престижном месте

Центр изучения молочного рынка составил рейтинг «ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий», сообщает TheDairyNews. Это первый рейтинг ведущих предприятий-переработчиков молока на российском рынке по итогам 2015 года.

Единственное молокоперерабатывающее предприятие Рязанской области, вошедшее в рейтинг, – ООО «Агромолкомбинат «Рязанский», занимает 27 место в России по объемам переработки молока. При этом среди предприятий Центрального федерального округа рязанский производитель на восьмом месте. Он – один из немногих крупных производителей, не входящих в состав транснациональных молочных компаний.

Агромолкомбинат «Рязанский» выпускает около 50 наименований молочной продукции. В прошлом году предприятие увеличило объемы переработки молока по сравнению с 2015 годом на 17,6%: произведено цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 99985,4 тонны (106,5% к уровню 2015 года), масла сливочного 1604,7 тонны (135,7%), сыров мягких 97,7 тонны, сухого обезжиренного молока – 779,9 тонны (241,4%).

О ценах на молоко

По предварительной оценке, средняя закупочная цена на молоко за 2016 год составила в регионе 25,20 рубля за 1 кг с НДС (110% к уровню 215 года). Кроме того, не отмечалось сезонного колебания цен, характерного для предыдущих лет.

В регионе по цене более 25 руб./кг с НДС реализуется более 88% молока. В 2015 году такого молока было всего 15%. Средняя закупочная цена в Рязанской области значительно выше, чем в России в целом и в Центральном федеральном округе. Кстати, по потреблению молока и молочных продуктов на душу населения Рязанская область занимает 4 место в Центральном федеральном округе. Среднестатистический рязанец в год выпивает 232 килограмма молока и молочных продуктов, это на 11 килограммов больше, чем в среднем по ЦФО.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru