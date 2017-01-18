Исключительные права на взыскание
Служба судебных приставов выдала 26 свидетельств различным фирмам, которые занимаются взыскиванием долгов. Решение было принято по результатам рассмотрения поступивших заявлений. Соответствующие сведения внесены в государственный реестр.
Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года. По нему для осуществления деятельности по взысканию задолженностей участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов. Такой порядок прямо прописан в Законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.
Нормативный акт ратифицирован Госдумой 21 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года. Закон защищает от произвола коллекторов только физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут.
При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех остальных долгов, таких как «коммуналка», алименты, штрафы и прочее. Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
Со списком «официальных коллекторов» можно ознакомиться на сайте ФССП по адресу http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/. Рязанские коллекторы в этом списке не значатся.
18 января 2017