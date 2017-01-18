Исключительные права на взыскание

Федеральная служба судебных приставов обнародовала на своем сайте перечень официально действующих коллекторских агентств

Служба судебных приставов выдала 26 свидетельств различным фирмам, которые занимаются взыскиванием долгов. Решение было принято по результатам рассмотрения поступивших заявлений. Соответствующие сведения внесены в государственный реестр.

Закон о коллекторах вступил в силу в РФ с 1 января 2017 года. По нему для осуществления деятельности по взысканию задолженностей участники рынка должны быть включены в государственный реестр, его ведет Федеральная служба судебных приставов. Такой порядок прямо прописан в Законе «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2016 года.

Нормативный акт ратифицирован Госдумой 21 июня 2016 года и одобрен Советом Федерации 29 июня 2016 года. Закон защищает от произвола коллекторов только физических лиц, в отношении индивидуальных предпринимателей нормы закона действовать не будут.

При этом положения закона относятся только к взысканию просроченной задолженности, а не всех остальных долгов, таких как «коммуналка», алименты, штрафы и прочее. Право на взаимодействие с должником получили только кредитные организации и лица, осуществляющие деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Со списком «официальных коллекторов» можно ознакомиться на сайте ФССП по адресу http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/. Рязанские коллекторы в этом списке не значатся.