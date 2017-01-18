За 25 лет российской рыночной экономики мы изменились неузнаваемо

На днях завершился Гайдаровский форум-2017 «Россия и мир; выбор приоритетов». В его работе приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители Правительства России, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от нашего региона Андрей Макаров. В форуме участвовала и рязанская делегация во главе с губернатором Олегом Ковалевым.

На этой дискуссионной площадке вот уже восьмой год собираются ведущие мировые ученые, авторитетные практики. Интеллектуальными достижениями грех не воспользоваться. Обращаясь к участникам форума, Владимир Путин подчеркнул: «Рассчитываю, что выработанные вами предложения и рекомендации помогут в решении стоящих перед Россией социально-экономических задач, будут способствовать укреплению международного сотрудничества и преодолению общих глобальных вызовов».

Между тем нельзя не вспомнить о важном для страны юбилее: ровно 25 лет назад, в январе 1992 года, началась реализация программы гайдаровских реформ. Первый Президент России Борис Ельцин озвучил предварительно ее основные положения: она предполагала приватизацию, либерализацию цен, свободу торговли, конвертацию рубля. Заметим, что ни от одного из этих положений страна не отказалась до сих пор. И вместе с тем Россия изменилась неузнаваемо.

На создание элементарных рыночных институтов и механизмов ушли все 1990-е годы, и многие соотечественники помнят, в какой тяжелой, а подчас и страшной обстановке это происходило. Лишь с 2006 года удалось наладить масштабную и системную господдержку аграрного сектора, а ведь на Западе она существует более 60 лет! Пока Россия к этому шла, многие отрасли сельского хозяйства обвалились, и их надо возрождать. В отсутствие отечественных механизмов защиты собственного товаропроизводителя в упадок пришла легкая промышленность, закрылся Рязанский телевизионный завод, другие предприятия, выпускавшие бытовую технику. Защиту отечественных промышленников стали налаживать тоже только в 21-м веке.

А взять банковскую систему. Весной 1992 года Борис Ельцин, в целях откровенно популистских, самолетами доставлял в некоторые регионы наличные деньги, необходимые для выдачи зарплаты рабочим и служащим. Ведь платежные документы шли из региона в регион иногда месяцами – банки даже необходимым количеством компьютеров не были обеспечены. И в это же время рубли… свободно печатали Грузия, другие бывшие советские республики. Национальную денежную систему, стабильную, эффективную, удалось создать тоже только в 21-м веке, и теперь она самыми авторитетными экономистами, в том числе и на Гайдаровском форуме, признана одной из лучших в мире. Сейчас рязанцы знают: если из бюджета выделены деньги, то будет построена и больница скорой медицинской помощи в Рязани, и другие важные социальные объекты.

На Гайдаровском форуме-2017 не повторяли на каждом слове примитивных либеральных лозунгов 1990-х годов о «всемогущей неведомой руке рынка», о готовом вот-вот всех накормить и озолотить частном собственнике. Речь, наоборот, шла о явлениях сложных, жизненно важных. Вот что, например, подчеркнул премьер-министр страны Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор, в период относительно низких цен на сырье, когда она и так находится в уязвимом состоянии. Поэтому все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно, сопровождая их необходимыми стабилизирующими, поддерживающими мерами». Он же выделил одиннадцать приоритетных проектов на ближайшее время, среди которых – жилищное строительство, рост производительности труда, решение экологических проблем.

Много внимания на Гайдаровском форуме в этом году уделялось регионам. В ходе презентации инициатив развития моногородов одним из лучших был признан проект комплексного развития поселка Лесной Шиловского района. Вот что сказал губернатор Олег Ковалев: «Все, что намечено сделать в поселке Лесной в рамках проекта в ближайшие два года, даст хорошие перспективы для дальнейшего эффективного развития этой территории, создания там современной инфраструктуры, дополнительных рабочих мест». Проектом запланировано размещение предприятий по производству бойлеров, стройматериалов, лекарств, дет­ских товаров, строительство тепличного комплекса.

«Очень приятно, что в рамках форума прозвучал положительный опыт рязанского региона, в котором есть примеры успешных предприятий, способных выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию и достойно представлять ее на европейском рынке», – отметил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров.

За 25 лет рыночная экономика в России изменилась неузнаваемо, а вместе с нею и мы, россияне. Давайте ценить перемены к лучшему и извлекать из пройденного за эти четверть века уроки.