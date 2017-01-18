Выбор приоритетов
На днях завершился Гайдаровский форум-2017 «Россия и мир; выбор приоритетов». В его работе приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, представители Правительства России, председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от нашего региона Андрей Макаров. В форуме участвовала и рязанская делегация во главе с губернатором Олегом Ковалевым.
На этой дискуссионной площадке вот уже восьмой год собираются ведущие мировые ученые, авторитетные практики. Интеллектуальными достижениями грех не воспользоваться. Обращаясь к участникам форума, Владимир Путин подчеркнул: «Рассчитываю, что выработанные вами предложения и рекомендации помогут в решении стоящих перед Россией социально-экономических задач, будут способствовать укреплению международного сотрудничества и преодолению общих глобальных вызовов».
Между тем нельзя не вспомнить о важном для страны юбилее: ровно 25 лет назад, в январе 1992 года, началась реализация программы гайдаровских реформ. Первый Президент России Борис Ельцин озвучил предварительно ее основные положения: она предполагала приватизацию, либерализацию цен, свободу торговли, конвертацию рубля. Заметим, что ни от одного из этих положений страна не отказалась до сих пор. И вместе с тем Россия изменилась неузнаваемо.
На создание элементарных рыночных институтов и механизмов ушли все 1990-е годы, и многие соотечественники помнят, в какой тяжелой, а подчас и страшной обстановке это происходило. Лишь с 2006 года удалось наладить масштабную и системную господдержку аграрного сектора, а ведь на Западе она существует более 60 лет! Пока Россия к этому шла, многие отрасли сельского хозяйства обвалились, и их надо возрождать. В отсутствие отечественных механизмов защиты собственного товаропроизводителя в упадок пришла легкая промышленность, закрылся Рязанский телевизионный завод, другие предприятия, выпускавшие бытовую технику. Защиту отечественных промышленников стали налаживать тоже только в 21-м веке.
А взять банковскую систему. Весной 1992 года Борис Ельцин, в целях откровенно популистских, самолетами доставлял в некоторые регионы наличные деньги, необходимые для выдачи зарплаты рабочим и служащим. Ведь платежные документы шли из региона в регион иногда месяцами – банки даже необходимым количеством компьютеров не были обеспечены. И в это же время рубли… свободно печатали Грузия, другие бывшие советские республики. Национальную денежную систему, стабильную, эффективную, удалось создать тоже только в 21-м веке, и теперь она самыми авторитетными экономистами, в том числе и на Гайдаровском форуме, признана одной из лучших в мире. Сейчас рязанцы знают: если из бюджета выделены деньги, то будет построена и больница скорой медицинской помощи в Рязани, и другие важные социальные объекты.
На Гайдаровском форуме-2017 не повторяли на каждом слове примитивных либеральных лозунгов 1990-х годов о «всемогущей неведомой руке рынка», о готовом вот-вот всех накормить и озолотить частном собственнике. Речь, наоборот, шла о явлениях сложных, жизненно важных. Вот что, например, подчеркнул премьер-министр страны Дмитрий Медведев: «Нам надо реформировать экономику, в которой доминирует сырьевой сектор, в период относительно низких цен на сырье, когда она и так находится в уязвимом состоянии. Поэтому все связанные со структурными преобразованиями решения мы принимали и будем принимать предельно взвешенно и аккуратно, сопровождая их необходимыми стабилизирующими, поддерживающими мерами». Он же выделил одиннадцать приоритетных проектов на ближайшее время, среди которых – жилищное строительство, рост производительности труда, решение экологических проблем.
Много внимания на Гайдаровском форуме в этом году уделялось регионам. В ходе презентации инициатив развития моногородов одним из лучших был признан проект комплексного развития поселка Лесной Шиловского района. Вот что сказал губернатор Олег Ковалев: «Все, что намечено сделать в поселке Лесной в рамках проекта в ближайшие два года, даст хорошие перспективы для дальнейшего эффективного развития этой территории, создания там современной инфраструктуры, дополнительных рабочих мест». Проектом запланировано размещение предприятий по производству бойлеров, стройматериалов, лекарств, детских товаров, строительство тепличного комплекса.
«Очень приятно, что в рамках форума прозвучал положительный опыт рязанского региона, в котором есть примеры успешных предприятий, способных выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию и достойно представлять ее на европейском рынке», – отметил председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ Андрей Макаров.
За 25 лет рыночная экономика в России изменилась неузнаваемо, а вместе с нею и мы, россияне. Давайте ценить перемены к лучшему и извлекать из пройденного за эти четверть века уроки.
18 января 2017