Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Первая полоса
Общество
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Накануне праздника

В Рязанской области будет организовано 43 места для крещенских купаний
Автор фото: Александр Королев | Накануне праздника
Фото: Александр Королев.

Традиция водосвятия у наших предков появилась с тех пор, когда в 988 году Киевский князь Владимир крестил Русь. Теперь же только священник может совершать обряд водоосвящения, поскольку в это время читаются специальные молитвы с троекратным погружением в воду креста. Произойдет это в праздник Крещения после литургии. Но сначала перед этим в водоеме делается прорубь, обычно в виде креста, называемая «иордань».

На берегу Орехового озера, под Рязанью, где ожидается самый массовый наплыв людей, уже готова площадка для приема желающих окунуться в ледяной проруби. Тракторы, принадлежащие коммунальному хозяйству, расчистили от снега территорию пляжа. По периметру установлены металлические ограждения. Вход на площадку, как и во время проведения массовых городских праздников, будут контролировать сотрудники правоохранительных органов. Желающих «подогреть» организм перед купанием в ледяной купели спиртным к проруби не допустят.

На берегу Орехового озера организуют работу пунктов обогрева. Возле проруби будут дежурить спасатели и медики. При необходимости они тут же окажут людям помощь всеми имеющимися спасательными средствами. Сотрудники МЧС также будут следить за тем, чтобы на озере не было скопления большого количества людей, иначе может начаться подмыв льда.

– Если это произойдет, мы предпримем все меры, чтобы люди не пострадали, – говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Рязанской области Геннадий Кулешов. – Для этого у нас есть водолазное оборудование, спасательные круги, «концы Александрова» – веревки с петлей, двумя поплавками и мешочком с песком длиной 15 метров. При попадании человека в воду такая веревка является очень эффективным средством спасения тонущего человека.

Тем, кто впервые захочет окунуться в воду, необходимо учитывать физиологическое состояние организма. Когда человек погружается в холодную воду с головой, у него идет резкое возбуждение центральной нер­вной системы и коры головного мозга, что в целом положительно влияет на весь организм. Воздействие низких температур кратковременно воспринимается организмом как стресс, который может снимать воспаление, отеки и спазмы. Теплопроводность воздуха, окутывающего тело, в 28 раз меньше, чем теплопроводность воды. В этом состоит эффект закаливания. Холодная вода заставляет высвободить дополнительные силы организма, и после соприкосновения с ней температура человеческого тела поднимается до 40 градусов по Цельсию. А, как известно, при такой отметке гибнут микробы, больные клетки и вирусы.

В прошлом году в иордань на Ореховом озере окунулись более 3,5 тысячи рязанцев. Все остались здоровыми и довольными. Как сообщает МЧС, никаких происшествий на водоемах не произошло.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
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