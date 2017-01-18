Областная общественно-политическая газета
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18 января 2017 года
№7 (5294)
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18.01.2017
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№7 (5294) |
Первая полоса
Вести районов
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Вести райнов

СОКОЛОВКА. Состоялось заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации района, которой предстояло сделать выбор из пяти кандидатов, одним из них была Наталья Жунева, исполняющая обязанности главы администрации района. Кроме нее, на эту должность претендовали Раиса Бобкова, Сергей Вяземцев, Владимир Горохов, Юрий Половинкин. Оценив проекты основных направлений социально-экономического развития района и схему организации управления администрацией муниципального образования, представленные кандидатами на заседании комиссии, члены комиссии провели процедуру рейтингового голосования. В результате определились два кандидата на пост главы администрации: Наталья Жунева, набравшая 7 баллов, и заместитель начальника управления образования района Сергей Вяземцев – у него 15 баллов. Согласно условиям конкурса, наилучший рейтинг был у кандидата, получившего меньше баллов. Окончательное решение было принято на заседании Рязанской районной Думы. На нем депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Натальи Жуневой.

ЕРМИШЬ. В поселке Игошино началось строительство церкви Георгия Победоносца. Ранее на месте будущего храма установили Поклонный крест. Помощь на благое дело оказал местный предприниматель Сергей Карцев. Он не только выделил деньги, но и сам заказал и привез сруб из Нижегородской области. Свою лепту внесли жители поселка и других населенных пунктов. Сельчане очень рады такому событию.

ПИТЕЛИНО. Школа районного центра стала обладательницей новой «ГАЗели». Автобус более совершенный в плане безопасной перевозки детей, чем предыдущие: появились ремни безопасности, сидения стали более комфортными. Есть дополнительная шумоизоляция, хороший обогреватель, который позволит детям чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы. Как и в других автобусах, перевозящих школьников, в машине есть специальные места для ранцев, установлен ограничитель скорости (60 километров в час), тахограф, система ГЛОНАСС, кнопка связи пассажира с водителем. На новой «ГАЗели» ученики будут ездить не только в школу, но и на экскурсии.

СКОПИН. Третий год на территории района действует народная дружина, состоящая из девяти отрядов городских и сельских поселений общей численностью 85 человек. В состав дружинников входят представители местных органов самоуправления, работники образования, культуры, здравоохранения и сельского хозяйства. Основная задача дружинников – охрана общественного порядка на территории муниципалитета.

Статья опубликована в номере 7 (5294) от 18 января 2017 года
Накануне праздника
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Вячеслав Астафьев
По единому плану
Детские и молодежные организации Рязани должны взаимодействовать
Елена Серебрякова
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№ 7 (5294) от
18 января 2017
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