За неделю в Рязанской области подешевели капуста, гречневая крупа и подсолнечное масло, но подорожал картофель

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 10 по 16 декабря в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так, капуста белокочанная подешевела на 3 процента, гречневая крупа - на 2,1 процента, масло подсолнечное – на 1,6 процента, говядина, яйцо куриное – на 0,7процента, морковь – на 0,6 процента, масло сливочное, молоко – на 0,5 процента. Незначительно снизились цены на репчатый лук, чай, вермишель. Картофель подорожал на 6,1 процента.

Стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязани на ярмарках выходного дня составляет 1637,18 руб.