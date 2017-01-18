Рязанский областной театр драмы приглашает на премьеру комедии «Клинический случай»

27, 28 января в 19.00 в театре драмы состоится премьера комедии в 2-х действиях «Клинический случай» по пьесе английского актера и драматурга Рея Куни.

Случай в одной из лондонских клиник – иначе говоря, клинический случай, произошел в ординаторской больницы в то время, когда все готовились к празднику. Несмотря на предпраздничную суету, внимание доктора Мортимера всецело занимает предстоящая ежегодная конференция неврологов, ведь в случае успешного выступления он займет место главного врача этой больницы. Поэтому для него нет ничего важнее доклада перед коллегами. Однако именно в этот момент в его жизнь вдруг врываются те, кого там не было долгие годы, и те, о существовании которых он даже и не знал.

В спектакле принимают участие заслуженные артисты России Александр Зайцев, Анатолий Конопицкий, Леонид Митник. Режисcер – заслуженный артист РФ Олег Пичурин.