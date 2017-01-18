Ночью с улиц Рязани вывезли 2907 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, ночью в уборке города были задействованы 115 единиц техники. Снег чистили на улицах Вокзальной, Свободы, Соборной, Гагарина, Ленинского комсомола, площади Мичурина, улице и площади Ленина, Первомайском проспекте.

Сегодня в уборке задействовано 6 тракторов, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 78 650 кубометров снега.