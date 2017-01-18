В Рязанской области злоумышленник украл оборудование для водопроводного колодца

Как сообщает сайт УМВД России по области, ночью инспекторы ДПС ГИБДД, патрулирующие населенные пункты Ермишинского района, заметили легковой автомобиль, багажник которого пригибался к земле. Полицейские остановили машину. За рулем был 20-летний житель соседнего села. В багажнике автомобиля он перевозил тяжелые чугунные изделия – два кольца от колодца и чугунный люк.

Сотрудники полиции предположили, что металлические изделия были похищены. В ходе проверки выяснилось, что молодой человек приезжал в село Азеево на свидание с девушкой. Когда барышня отправилась домой, парень увидел колодец с чугунным люком. Злоумышленник решил сдать эти изделия как вторсырье. Он погрузил их в машину и, не обращая внимания на перегруз, поехал домой. По дороге его задержали полицейские. Похищенное изъяли.

Открытый колодец на проезжей части дороги создает опасную ситуацию, поэтому, как только полицейские установили место хищения чугунного люка, помеха на дорожном полотне была ликвидирована.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.