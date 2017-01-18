В Рязанской области выявили нарушение миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции и регионального УФСБ в ходе проверки жилого массива города Касимова выявили, что 48-летний местный житель фиктивно поставил на учет по своему адресу 22-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.