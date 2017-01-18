В Рязани открылось новое помещение налоговой инспекции

Сегодня, 18 января, в Рязани состоялось торжественное открытие нового помещения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по адресу: Славянский проспект, дом 5. Теперь налогоплательщиков Рязанского, Рыбновского и Спасского районов начали обслуживать в операционном зале, оборудованном по европейским стандартам.

В церемонии открытия приняли участие министр финансов области Марина Наумова, руководитель регионального управления ФНС России Вячеслав Морозов, федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, представители министерств и ведомств и муниципальных образований региона. Как отметила, беседуя с журналистами, начальник отдела регионального УФНС Алла Кондакова, межрайонная инспекция № 6 – одна из крупнейших на Рязанщине. На учете здесь состоит более 230 тысяч физических лиц и свыше 2,5 тысячи – юридических. В прошлом году в федеральный бюджет с обслуживаемой инспекцией территории поступления составили около 219 миллионов рублей, в областной – свыше 2 миллиардов 136 миллионов.

– Площадь нового помещения – 1089 квадратных метров, – добавила Алла Кондакова. – Здесь созданы максимально комфортные условия и для сотрудников, и для налогоплательщиков. Просторный операционный зал, выполненный в фирменных цветах службы, оборудован электронной очередью, информационными стендами, комфортными местами для ожидания и заполнения документов, компьютерами общего доступа, здесь работают администраторы, помогающие посетителям сориентироваться в выборе и получить необходимые сведения. Все это, безусловно, позволит улучшить качество оказания услуг населению.

В новое помещение с первых минут после открытия то и дело заходят налогоплательщики. В день инспекция принимает более 300 человек.