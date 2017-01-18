Сотрудники рязанской детской библиотеки посетили маленьких пациентов ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой

Сотрудники Центральной детской библиотеки решили навестить маленьких пациентов больницы в рамках проекта «Жизнь, как чудо». В преддверии крещенского праздника они познакомили детей со святочными рассказами, сказками, легендами, балладами русских и зарубежных авторов.

Вместе с сотрудниками библиотеки дети обсудили повесть Анны Доброчасовой «Апельсин». Девчонкам и мальчишкам она очень понравилась. Это небольшая по объему, но удивительная история доброты и чуда, которые живут внутри нас, только их надо услышать, увидеть, протянуть руку.

Завершилась встреча показом трогательного и доброго мультфильма «Рождественская сказка» по мотивам произведения Марко Черемшины «Слеза». В нем говорится о маленькой девочке Марусе, которая чуть не замерзла в Рождественскую ночь, но ее спас чудесный Ангел.

Фото ЦДБ г. Рязани