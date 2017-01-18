«Рязанские ведомости» оказались знатоками кино

Команда нашего издания победила в киновикторине среди региональных СМИ

В состязании приняли участия команды от семи рязанских СМИ. Помимо «Рязанских ведомостей», это телекомпания «Край Рязанский», информационные агентства «7 новостей», «РЗН.инфо» и «МедиаРязань» (совместно с изданием «ПроГород»), а также газета «Комсомольская правда. Рязань».

Участники викторины под названием «Битва рязанских СМИ» ответили на 41 вопрос. Часть заданий заключалась в том, чтобы определить киноработу по аудио- или видеоотрывку. Проверялось, насколько хорошо участники ориентируются в отечественных и зарубежных киноновинках последних лет, а также кино, уже ставшем «классикой», помнят ли отдельные эпизоды из фильмов, знают ли актеров и режиссеров.

По итогам двух туров «Битвы…» победила команда «Рязанских ведомостей», набрав в общей сложности 31 балл. На втором месте – «МедиаРязань» (вместе с изданием «ПроГород»), на третьем – телекомпания «Край Рязанский».

Викторина была организована одним из известных интернет-провайдеров и приурочена к профессиональному празднику журналистов.