Каждое пятое ДТП на территории Рязанской области происходит из-за несоблюдения скоростного режима

Как сообщает сайт УМВД России по области, из-за несоответствия скорости условиям движения или превышения установленного скоростного режима в регионе происходит каждое пятое ДТП. Так, в прошлом году, по этим причинам произошло 316 ДТП (в 2015 году - 677), в которых 41 человек погиб и 427 получили травмы. В минувшем году показатель аварийности снизился, по сравнению с 2015 годом, более чем в два раза. Добиться такого снижения удалось при помощи комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Количество ДТП снизилось на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, пересечении Московского шоссе с улицей Западной, улице Ряжское шоссе.

В настоящее время аварийно-опасными остаются участки автодорог в зоне дислокации комплексов фото- и видеофиксации: на Северном обходе, Муромском шоссе города Рязани; в Зеленинских двориках Рыбновского района; на 208-м и 256-м километрах автодороги М-6 «Каспий».