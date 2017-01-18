Более миллиона штрафов на сумму, превышающую 600 миллионов рублей, вынесли по материалам систем фиксации нарушений правил дорожного движения, установленным в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, в минувшем году сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД УМВД России по области вынесли более миллиона постановлений по делам об административных правонарушениях о наложении штрафов на общую сумму более 600 миллионов рублей.

На территории региона для фиксации нарушений правил дорожного движения установлены 4 стационарных аппаратно-программных комплекса «VOCORD», 44 фоторадарных комплекса измерения скорости транспортных средств «Кордон», 20стационарных аппаратно-программных комплексов «Вокорд-Трафик Р», 14 комплексов измерения скорости транспортных средств «Автопатруль». Кроме этого, используется 37 передвижных автоматических регистраторов нарушений скоростного режима «Арена».