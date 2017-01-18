В наступившем году в Рязанской области пройдет 128 местных выборов

Об этом сообщил секретарь областной избирательной комиссии Сергей Скобелев на встрече с экспертами образовательного портала облизбиркома www.moiwibori.ru.

Темой встречи стали ожидания и прогнозы в электоральной сфере в 2017 году. Участие в обсуждении приняли рязанские политологи Александр Семенов, Юрий Мостяев, Светлана Трыканова, Андрей Рязанцев. Вел дискуссию консультант облизбиркома Юрий Абрамов.

Сергей Скобелев проинформировал собравшихся о предстоящих в 2017 году избирательных кампаниях в регионе. Ключевой, конечно, будет кампания по выборам губернатора области, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2017 года. Кроме того, в 11 муниципальных районах и одном городском округе будут проходить муниципальные выборы.

– Всего планируется проведение 128 избирательных кампаний в 76 муниципальных образованиях. В их числе – 73 кампании по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления и 55 кампаний – по выборам глав муниципальных образований, – отметил Сергей Скобелев.

Он уточнил, что в шести районах будут избираться практически все органы местного самоуправления – в Александро-Невском, Пронском, Старожиловском, Сараевском, Ухоловском, Рязанском. Также местные выборы пройдут в Клепиковском, Касимовском, Сапожковском, Кораблинском, Кадомском районах. В городском округе – город Касимов будут проходить выборы депутатов городской Думы.