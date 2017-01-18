Рязанские политологи обсудили прогнозы и ожидания от выборов в новом году

Обсуждение темы «2017 год: ожидания и прогнозы в электоральной сфере» состоялось в областной избирательной комиссии на встрече экспертов образовательного портала облизбиркома www.moiwibori.ru.

Как пояснил ведущий дискуссии консультант облизбиркома Юрий Абрамов, в наступившем году экспертным сообществом решено регулярно собираться по поводу наиболее интересных политических событий, появляющихся на повестке дня. Информация о прошедших «круглых столах» будет размещаться комиссией на образовательном портале и в социальных сетях.

Участие в обсуждении приняли рязанские политологи Александр Семенов, Юрий Мостяев, Светлана Трыканова, Андрей Рязанцев, а также секретарь облизбиркома Сергей Скобелев.

На первой встрече участники говорили о том, какие избирательные кампании в 2017 году ожидают жителей области, насколько они взаимосвязаны, насколько интересными и интригующими будут ключевые выборы в регионе – выборы губернатора.

Кандидат политических наук, доцент Рязанского заочного института (филиала) Московского государственного университета культуры и искусств, член Общественной палаты Рязанской области Александр Семенов высказал мнение, что главная интрига губернаторских выборов заключается в том, какую кандидатуру согласует Президент. А дальше это будет кампания обычного референдумного типа. Шанс есть только у «партии власти». Ее конкуренты своими действиями обычно только дробят протестный электорат и, кроме того, испытывают большие проблемы с кадрами.

– Так называемый муниципальный фильтр на губернаторских выборах на сегодняшний день может без проблем пройти только «Единая Россия» за счет своих депутатов на местах, у остальных их практически нет, в районах они не работают, – подчеркнул Александр Семенов.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Юрий Мостяев уточнил, что главная интрига на сегодня заключается в том, будет ли предложена на должность главы региона кандидатура нынешнего губернатора Олега Ковалева. А дальше – какой тип предварительного внутрипартийного голосования, или праймериз, выберет региональное отделение «Единой России» и кого на него выдвинет.

Однако стоит ли обязательно ждать на выборах интриг? Против превращения этого процесса в шоу высказалась кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права РГУ имени С.А. Есенина Светлана Трыканова, отметившая, что «прелесть демократии – не в непредсказуемости».

По мнению Андрея Рязанцева, важным будет то, как предстоящие выборы будут проведены. Ставка будет сделана на повышение технологичности и легитимности выборов, на повышение явки.