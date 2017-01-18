Рязанцы могут поучиться у жителей Ярославской области

Активисты Общероссийского народного фронта проводят в регионах России мониторинг состояния тепловых сетей под названием «С теплом труба»

На данный момент уже выявлен ряд фактов ненадлежащего содержания, которые приводят к потере тепла при транспортировке тепловой энергии, авариям и росту коммунальных платежей.

Во многих регионах, в том числе во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Архангельской и Омской областях, в Камчатском крае общественники выявили факты эксплуатаций теплосетей, находящихся в ветхом состоянии, с повреждением изоляции, либо с полным ее отсутствием как таковой. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

По мнению экспертов ОНФ, в условиях отсутствия домовых приборов учета, которые только начинают устанавливать в многоквартирных домах, ресурсоснабжающие организации все потери перекладывают на плечи жителей города, включая их в тариф. Эта ситуация также тяжким бременем ложится и на управляющие компании, которые становятся должниками ресурснабжающих организаций. За счет средств собственников жилья, предназначенных на текущий ремонт и жилищную услугу, они рассчитываются с поставщиками ресурсов.

«Подобное состояние систем центрального теплоснабжения противоречит актам готовности к зимнему периоду теплоснабжающих организаций. Особенно важно установить владельцев теплотрасс, а также выявить наличие бесхозных участков и поставить вопрос об их переходе в муниципальную собственность», – заявила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

Эксперт Народного фронта напомнила, что ситуацию с изоляцией труб надземной прокладки должны были проверить еще до начала отопительного сезона, а инициируют такие проверки органы местного самоуправления. А если теплосети не стоят на балансе, то и содержанием их никто не занимается.

«Это важный для многих российских регионов вопрос, который мы намерены решить во время мониторинга ОНФ. Хочется отметить, что есть и позитивные примеры в данном направлении. К примеру правительство Ярославской области рекомендовало главам муниципальных образований провести обследование всех наземных участков тепловых сетей и организовать восстановление тепловой изоляции. Подобная практика является хорошим примером для остальных субъектов РФ», – считает Калинина.