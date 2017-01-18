Десятый конкурс «Своя позиция» пройдет в Рязани в обновленном формате

Соревнование лидеров ученического самоуправления продлится в течение двух месяцев. В этом году заявки на участие подало рекордное количество школ – 24, сообщили участники пресс-конференции конкурса.

Об особенностях десятой «Своей позиции» рассказывали начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики администрации города Наталья Смирнова, директор центра детского творчества «Феникс» Ирина Тупицо, руководитель Городского штаба школьного актива Александр Кравченко и председатель оргкомитета конкурса Мария Дановская. По их словам, во время предстоящих состязаний изменится формат проведения «круглого стола» для участников. Также по-новому будут оценивать работу школьного самоуправления в номинации «Система». Всего их три: помимо ученических систем, выбираются лучшие школьные команды самоуправления, а также лидеры, руководящие мероприятиями.

Городской конкурс «Своя позиция» выявляет самых активных школьников, готовых проводить общественную работу в своих учебных заведениях. Участвовать могут команды подростков от 14 до 18 лет. В течение двух месяцев командам предстоит провести мероприятия в своих школах – это могут быть праздники, акции, игры, образовательные встречи. Жюри оценивает работу школьного самоуправления, а также начисляет баллы за участие в конкурсных играх, конференциях и акциях. В дальнейшем победители и призеры «Своей позиции» нередко занимаются общественной работой на городском уровне и в высших учебных заведениях.