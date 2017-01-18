В отделениях Почты России в Рязани установят 11 электронных очередей

Как сообщает представитель Почты России, внедрять систему электронных очередей в почтовых отделениях начали в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение - российского производства. При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей.