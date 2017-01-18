Губернатор Олег Ковалев провел встречу с главой Рязанского района Натальей Жуневой

Сегодня губернатор Олег Ковалев провел рабочую встречу с главой Рязанского района Натальей Жуневой, которая была вновь назначена на должность решением Рязанской районной Думы. Во встрече принял участие Вице-губернатор Сергей Филимонов.

Губернатор Олег Ковалев поздравил Наталью Жуневу с назначением и отметил, что строить работу необходимо в тесном контакте с Рязанской районной Думой и жителями. «Решать важные вопросы районного значения, связанные с коммунальным хозяйством, благоустройством, ремонтом дорог, капремонтом жилого фонда нужно, советуясь с депутатским корпусом и с общественностью, – отметил Олег Ковалев. – Еще одно важное направление совместной работы – общественный контроль. И чем этот контроль жестче, тем выше качество работ и тем больше доверие жителей».

На встрече также обсуждались перспективы социально-экономического развития Рязанского района. По словам губернатора, непосредственная близость к областному центру делает район потенциально привлекательным для развития малого и среднего бизнеса.

«Себестоимость производимой предприятиями малого и среднего бизнеса продукции в Рязанском районе будет гораздо ниже, чем в городе Рязани, поскольку стоимость коммунальных услуг, подключения к коммуникациям и аренды земли здесь ниже, – сказал Олег Ковалев. – Это конкурентное преимущество надо использовать». Глава региона также отметил необходимость сотрудничества администрации района с городом Рязанью, применения комплексного подхода в вопросах строительства жилья и коммуникаций, развития социальной инфраструктуры на границах двух муниципальных образований.

В свою очередь Наталья Жунева поблагодарила за оказанное доверие и отметила, что в районе будет продолжена работа по привлечению инвестиций, развитию социальной инфраструктуры и повышению качества жизни жителей.

Источник: сайт правительства Рязанской области