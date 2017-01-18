В Рязанской области состоялся пятый тур чемпионата и первенства Касимовского района по хоккею с шайбой

Он прошел в поселке Елатьма и селе Торбаево. В рамках чемпионата встречались команда «Луч» (р.п. Елатьма) и «Мещера» (р.п. Гусь-Железный). Встреча закончилась со счётом 5:7 в пользу гостей. У юношей гусевская команда также была сильнее и победила со счётом 11:1.

Команда «Нива» (колхоз им. Ленина) принимала у себя команду «Метеор» Касимовского УПХГ. Основное время закончилось со счетом 5:5. В овертайме торбаевцы оказались сильнее. Счет встречи – 6:5.

После пяти туров в чемпионате лидирует команда «Мещера» с 12 очками, на втором месте команда «Нива» (8 очков), на третьем – «Метеор» (4 очка).

В первенстве лидирует команда «Мещера» (р.п.Гусь-Железный) – 9 очков, на втором месте – «Луч» (р.п. Елатьма) – 6 очков, на третьем – команда села Торбаево. Об этом сообщает сайт министерства молодежной политики, физической культуры и спорта региона.