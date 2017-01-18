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18.01.2017
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Общество
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В Рязани из инкассаторской машины украли около миллиона рублей

Сайт УМВД России по области сообщает, что в полицию обратился руководитель одной из частных организаций, специализирующейся на предоставлении инкассаторских услуг. Когда специалисты принимали деньги, собранные одним из инкассаторских экипажей, они заметили, что около миллиона рублей пропали.

Полицейские выяснили, что в конце смены, когда экипаж одной из инкассаторских машин сдавал собранные деньги, недоставало двух контейнеров. Инкассаторы, объезжая сеть продуктовых магазинов Рязани, получили 47 контейнеров с выручкой, а привезли в офис только 45. При этом никаких происшествий или неожиданных событий во время рейса зафиксировано не было.

Подозрение в хищении сразу же пало на экипаж инкассаторской машины: трех рязанцев - инкассатора, охранника и водителя. При личном досмотре денег у рязанцев не обнаружили. Все они утверждали, что действовали в соответствии с инструкцией, которая исключает возможность кражи.

Однако обследование машины, на которой работали инкассаторы, выявило серьезные нарушения. Главное – отсутствовала система видеофиксации событий в салоне спецавтомобиля. Каждый из трех сотрудников экипажа отрицал свою причастность к краже, но посторонние доступа к деньгам не имели и похитить часть выручки мог лишь кто-то из них.

Первоначально допросы результата не давали, тогда оперативники применили полиграф. Специалисту не со всеми удалось провести полноценное исследование. Водитель инкассаторского автомобиля – 29-летний житель Рязанского района – выразил недоверие к «этому аппарату» и отказался закончить процедуру. Впрочем, даже частичного исследования было достаточно, чтобы заподозрить его в краже. Вскоре оперативники установили его причастность к краже.

Полицейские выяснили, что, заметив отсутствие в машине видеонаблюдения и ряд других нарушений, открывающих доступ к деньгам, водитель, улучив удобный момент, незаметно похитил два контейнера с деньгами. Перед сдачей денег экипажем он отпросился на минутку и перепрятал купюры в личный автомобиль. Позже выяснилось, что добычей злоумышленника стали 928 тысяч рублей. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.

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