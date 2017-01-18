Полицейский из Рязани Борис Почепцов спас провалившегося под лед рыбака

В Рязанский филиал Московского университета МВД РФ пришли письмо от жителей села Пахотино Спасского района. В нем сельчане подробно описали, как старший инспектор (дежурный) комендантского отделения Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Борис Игоревич Почепцов спас тонущего в пруду рыбака.

Ранним утром отдыхавшего после дежурства на даче в спасском селе Пахотино Бориса Почепцова разбудил громкий заливистый лай собаки. Насторожился, ведь любимый пес просто так спозаранку лаять не будет. Значит, что-то случилось. Борис Игоревич выглянул в окно. По берегу сельского пруда, где в апреле еще был лед, бегали и вели себя довольно суетливо двое мужчин, как потом оказалось – соседи.

Борис Почепцов принес веревку, кинул раз, два, но добросить до утопающего не получилось. И даже когда на конец веревки привязал груз, тоже не добросил. Попробовал положить доски, чтобы по ним преодолеть растаявшие закраины и по льду ползком добраться до утопающего. Но лед ломался. Тут полицейский решился на крайние меры: зашел в ледяную воду, добросил веревку до горе-рыбака и вытащил его из ледяного плена.

Указом Президента РФ капитан полиции Почепцов Борис Игоревич награжден медалью «За спасение погибавших». Награду герою в пятницу, 20 января, на заседании коллегии УМВД России по Рязанской области вручит начальник управления, генерал-майор полиции Николай Пилюгин.