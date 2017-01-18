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18.01.2017
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Спорт
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В Скопинском районе Рязанской области определился победитель второго этапа чемпионата и первенства по хоккею

Сборные команды городских и сельских поселений состязались за кубок главы администрации Скопинского района. В борьбу вступили команды из сел Вослебово, Успенское, Вердерево и рабочего поселка Побединка.

Игра велась крайне эмоционально, а на трибунах ни на минуту не утихал гул болельщиков. Были и виртуозно забитые в ворота голы и огорчения за неудавшиеся на льду маневры.

В итоге победу одержала команда Успенского сельского поселения, серебро - у ребят из села Вослебово, а почетное третье место по праву досталось команде села Вердерево.

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