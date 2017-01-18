Жительницу Рязанской области осудят за убийство

Завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней жительницы Сараевского района, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что утром 24 апреля прошлого года обвиняемая, выйдя на улицу из своего дома, расположенного в деревне Андреевка Сараевского района, увидела, что 77-летняя соседка отгоняла ее домашнюю птицу в противоположном от дома направлении. Женщины и раньше конфликтовали по этому поводу. В этот день между соседками вновь произошла ссора, по окончании которой они разошлись по домам. Через некоторое время обвиняемая, употребив спиртное, взяла хозяйственный нож, спрятала его в рукаве свитера и пришла к дому соседки. Там она нанесла женщине несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Сараевского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.