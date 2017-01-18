В Рязани в автомобиле произошел взрыв

Сегодня на пересечении улиц Свободы и Маяковского во внедорожнике произошел взрыв. В результате пострадала женщина-водитель. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по области, пострадавшую госпитализировали. В Настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия и выясняет обстоятельства произошедшего. Предварительной причиной взрыва могли стать неполадки в топливной системе, сообщают в пресс-службе УМВД России по области.