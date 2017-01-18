В Рязани обсудили проблемы внедрения инноваций в реальный сектор экономики

«Круглый стол» на тему «Современные проблемы внедрения инноваций в реальный сектор экономики Рязанской области» прошел сегодня в рязанском филиале Московского политехнического университета. В разговоре на актуальную тему приняли участие директор филиала Игорь Мурог, представители региональных министерств образования, молодежной политики и физической культуры и спорта, промышленности, инновационных и информационных технологий, а также промышленных предприятий области, студенты вуза.

Участники встречи обсудили, как преодолеть трудности на пути внедрения научных разработок молодых ученых в производство, действующие в регионе меры поддержки инновационных предприятий и проектов.