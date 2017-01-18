В Рязани, в Академии ФСИН России, начали обучать курсантов методам клинической психологии

Дополнительная профессиональная программа по направлению «Клиническая психология» была разработана вузом по поручению руководства ФСИН России в связи с непрерывным ростом числа осужденных с различными формами расстройств психической деятельности.

Программа предназначена для курсантов 4 курса психологического факультета, обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности».

Полученные знания позволят молодым специалистам точно диагностировать у подозреваемых, обвиняемых и осужденных личностные расстройства, органические поражения нервной системы и иные психические нарушения и оказывать целенаправленную помощь. Также обучение направлено на изучение методов профилактической, психокоррекционной, реабилитационной поддержки сотрудников УИС и восстановления их психического и психологического здоровья.

Продолжительность обучения составляет 1 год. По окончании курсантам выдается диплом государственного образца о профессиональной переподготовке по клинической психологии.