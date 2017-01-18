«Андерсен» из Рязанской области отметил 60-летие

В Касимове, в Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина, прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию краеведа, члена клуба «Касимовские четверги» Анатолия Смирнова. На встрече присутствовали участники творческого объединения интеллигенции города, родные юбиляра.

Гости праздника узнали о жизненном и творческом пути Анатолия Николаевича, его краеведческой деятельности, активном участии в развитии туризма в городе.

В этот вечер виновник торжества предстал перед своими гостями-одноклубниками в образах Деда Мороза, поэта Александра Пушкина, писателя Ганса Христиана Андерсена, царя Алексея Михайловича, и в каждом он был органичен. Именно таким его видят и знают туристы, приезжающие в Касимов.

Завершился праздник просмотром фильма о творческой деятельности Анатолия Смирнова, снятым телеканалом ОТР.