Рязанские робототехники смогут поучаствовать во всемирном состязании машин

Объявлены новые правила и главная тема Всемирной олимпиады роботов в 2017 году

В этом году судьи Всемирной олимпиады роботов ждут проекты робототехников, которые помогут людям в достижении целей: доступная и чистая энергия; города и экосистемы, устойчивые в развитии; борьба с изменениями климата; улучшение жизни на суше.

Юным олимпийцам предстоит разработать роботов для изучения природы без ущерба ей, которые помогут вернуть заблудившихся редких животных в их ареал обитания, очистить города от парниковых газов и построить турбины ветряной электростанции.

Организаторы сохранили категории, по которым соревнуются робототехники: «Основная» (три возрастных группы), «Студенческая», «Футбол роботов» и «Творческая». Общие правила олимпиады дополнились уточнениями и нововведениями.

Серьезнейшим новшеством этого года стало разрешение использовать любой язык программирования в старшей возрастной группе. Вместо боулинга в ʺСтуденческойʺ категории введено новое состязание Tetrastack по мотивам игры Тетрис.

Сейчас опубликован только перевод правил на русский язык, на основе будут составлены правила для Всероссийской Робототехнической Олимпиады. После региональных этапов во второй половине июня робототехники приедут на всероссийский отбор в Университет Иннополис. Затем лучшие из них примут участие в федеральных учебно-тренировочных сборах, на которых будет сформирована команда России по робототехнике. Именно она отправится в ноябре на Всемирную олимпиаду роботов 2017 в Коста-Рику.

Все правила указаны на сайте Всероссийской Робототехнической Олимпиады — http://robolymp.ru/news/opublikovany-pravila-wro-2017/