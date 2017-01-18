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18.01.2017
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Власть
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Внедрение информационных технологий в систему здравоохранения Рязанской области обсудили в региональном правительстве

Губернатор Олег Ковалев провел сегодня совещание по вопросам совершенствования процессов организации медпомощи на основе внедрения информационных технологий в систему здравоохранения региона

В совещании приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, заместитель председателя регионального правительства Елена Буняшина, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, министр промышленности, инновационных и информационных технологий Игорь Авдеев, директор областного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Низов.

Губернатор Олег Ковалев подчеркнул в ходе совещания: «Задачу повышения уровня информатизации медицины поставил Президент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию, она является одной из важнейших на сегодняшнем этапе развития системы здравоохранения региона». По словам главы региона, предстоит провести большую серьезную работу по развитию Единой государственной информационной системы здравоохранения РФ в Рязанской области, которая должна быть завершена к концу 2018 года. «Это переход лечебных учреждений на новые современные формы работы, – сказал Олег Ковалев. – Активное использование информационных технологий позволит снизить коррупционные проявления в отрасли, значительно улучшить качество медицинского обслуживания населения, совершенствовать работу сотрудников лечебных учреждений».

Губернатор отметил, что в настоящее время следует уделить внимание детальному анализу и оценке степени оснащенности всех учреждений здравоохранения необходимым серверным и компьютерным оборудованием, определить технические возможности медицинских организаций, еще не включенных в единую информационную систему, сосредоточиться на решении конкретных вопросов, которые могут влиять на темпы реализации намеченных мероприятий.

О текущем состоянии работы по внедрению информационных технологий в медицинских учреждениях доложил на совещании министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. По его словам, в целом приоритетный проект «Электронное здравоохранение» рассчитан до 2025 года. Сегодня в регионе заведено 100% электронных медицинских карт граждан, ведется активное формирование Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг.

По ряду показателей проекта, которые запланировано достичь к 2018 году, Рязанская область выполнила задание или ведет работу с опережением.

В частности, Рязанская область находится в числе передовых субъектов РФ по развитию телемедицинских технологий. По словам министра Андрея Прилуцкого, в настоящее время ими успешно пользуются во всех межмуниципальных сосудистых и травмцентрах, а также организациях сети родовспоможения. Губернатор отметил, что эту сеть необходимо развивать и подключать к ней стационары районных больниц, сельские ФАПы, поскольку своевременные консультации со специалистами из областных и федеральных клиник помогают существенно улучшить качество диагностики.

По итогам совещания Олег Ковалев поручил разработать предложения, на основе которых будет сформирован комплекс конкретных мер, необходимых для реализации в системе здравоохранения региона. В частности, до 1 февраля текущего года должен быть составлен план-график поэтапного подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету в 2017-2018 гг., после чего министерству здравоохранения совместно с министерством промышленности, инновационных и информационных технологий области поручено обеспечить его качественное исполнение. Параллельно будет продолжено дооснащение рабочих мест медработников компьютерным оборудованием, их обучение навыкам использования информационных систем, развитие инфраструктуры регионального центра обработки данных, интеграция электронного сервиса записи на прием к врачу с Личным кабинетом пациента и многое другое.

Губернатор поручил также активизировать мероприятия по информированию населения о возможностях получения услуг в электронной форме.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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