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19.01.2017
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№8 (5295) |
Шестая полоса
Общество
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Классная история

Десятки лет лицом и визитной карточкой Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых является отделение вокального искусства
Классная история

Преподаватели этой специальности уникальны уже тем, что обучают студентов сложнейшей технике академического пения в контексте разных музыкальных эпох. В истории мировой музыки певцы всегда были особой кастой, элитой музыкального сообщества, потомками легендарного Орфея. В настоящее время специалисты многих научных областей изучают голос как феномен.

Эпизод первый, исторический

Исторической родиной лучших басов Большого театра в Москве во всем мире считают Рязань. С экскурсии в село Новоселки начинается каждый учебный год всех первокурсников Рязанского музыкального колледжа. Крохотный по современным меркам деревенский дом с резными наличниками – памятник истории и культуры рязанского края. Здесь, в родительском доме, жили братья Пироговы, все пять братьев пели. Про голос Михаила Пирогова Федор Иванович Шаляпин говорил: «Вот бы мне такой голос, как у Миши!». Михаил Пирогов пел на церковном клиросе, послушать его голос сходились и съезжались прихожане из самых отдаленных уголков Рязанской губернии. Григорий, Алексей и Александр стали солистами Большого театра в столице, их имена вписаны в мировую историю музыки.

Эпизод второй, педагогический

Премудрая наука – педагогика! В ней нет мелочей. Преподаватель РМК Светлана Константиновна Трач начала преподавать, когда еще была солисткой Рязанской областной филармонии. Сценический, вокально-артистический опыт она ставит в основу своей педагогической работы: за 30 лет накоплено немало из того, что можно передавать совсем молодым певцам. Историю рязанского филармонического музыкального лектория Светлана Константиновна знает блестяще и рассказывает с пристрастием очевидца и участника некогда широко поставленной в Рязани высокопрофессиональной музыкально-просветительской работы: сцены из оперной русской и зарубежной классики, авторские программы, блестящие партнеры. Кстати, рязанские певцы выступали вместе с известными столичными артистами.

Выступать перед зрителем, нести людям высокие эталоны предыдущих музыкальных эпох – задачи, которые ставят перед собой педагоги-вокалисты РМК. «Никогда не думала, что буду педагогом. Когда поняла, что не хватает педагогических навыков, поехала по России, посещая мастер-классы итальянских вокальных педагогов», – говорит С.К. Трач. Представитель старой итальянской школы belcanto Витто Мариа Брунетти, итальянские вокальные педагоги Аллессандро Сваб и Мария Летиция Грасселли отмечали громадный потенциал России по части богатства голосов среди молодежи. «Наша русская вокальная школа отличается от итальянской. Теперь итальянцы констатируют «закат» своей национальной школы пения, несмотря на ее популярность и востребованность. Приезжая в Россию, находят широчайшие возможности применения своих многовековых музыкальных традиций, – продолжает Светлана Константиновна. – На последний мастер-класс я пригласила с собой студентов».

Эпизод третий, ученический

Началом музыкальной карьеры принято обычно считать момент первого профессионального успеха. У кого-то это – музыкальный конкурс, у кого-то – сольный концерт. Моменту первого успеха предшествует длительный период внесценической классной работы, учебной рутины, сложенных из сотен рабочих часов. Постановка дыхания, опоры и позиции, «включение» резонаторов, почти математический расчет: полетит голос или не полетит, а если полетит, то насколько далеко?

Студенты класса Светланы Константиновны Трач успешно выступают на всероссийских и международных конкурсах, на их счету есть дипломы, лауреатства, спецпризы. Старшекурсники, являясь крепким костяком, не оставляют младшим курсам никакого шанса на спокойную классную жизнь. Один из последних примеров конкурсных побед – участие студентов класса С.К. Трач в Московском областном открытом юношеском конкурсе академического пения «Музыка старых мастеров» в г. Электросталь.

Маргарита Емелина, Екатерина Митина, Кристина Попова, Руслан Шереметьев в своих возрастных группах показали блестящие результаты. Старинную вокальную музыку называют азбукой мастерства вокалиста: она трудна не только технически, она почти недосягаема по стилю, и чем дальше от нас то далекое время, тем сложнее проникать в его законы.

Для музыканта главный критерий оценки – его слух. Среди большого количества слуховых разновидностей акустический слух – наиважнейший. В Рязани очень немного концерт­ных площадок, имеющих хорошие акустические характеристики. Художественный музей им. И.П. Пожалостина по давно сложившейся доброй традиции принимает слушателей, приглашая выступать с концертами преподавателей и студентов РМК. 17 декабря перед рязанцами выступили с сольным концертом учащиеся класса С.К. Трач Екатерина Митина и Кристина Попова. Разноплановый, очень интересный репертуар старшекурсниц РМК вызывает уважение. Девушки исполнили музыку зарубежных и отечественных авторов, а в заключение концерта показали работу оперного класса. В этом концерте приняли участие Е.А. Островская и София Патрушева (фортепиано), Г.В. Павлов (виолончель) и Сабина Мамедова (скрипка). Концерт получился «атмосферным», пролетел на едином дыхании, подарил незабываемые моменты вдохновения артистам и зрителям.

Своих выпускников Светлана Константиновна Трач не упускает из виду, следит за их творчеством. Гордится тем, что ее ученик, солист Рязанского областного музыкального театра Сергей Головкин – сегодня один из самых востребованных артистов в Рязани, и в кассах спрашивают билеты на спектакли с его участием.

Эпизод четвертый, заключительный

Чувство сцены дает человеку уникальный дар – ансамблевое чутье. Светлана Константиновна Трач как вокальный педагог руководит классным педагогическим ансамблем и добивается прекрасных результатов. Концертмейстеры класса С.К. Трач, Е.А. Островская, М.Н. Маргарян, Е.А. Семенова, Н.В. Дементьева, педагог по актерскому мастерству Заслуженный артист РФ А.Н. Конопицкий создают вместе со студентами маленькие музыкальные шедевры и выносят их на публику. Отклики у слушателей всегда самые лучшие.

Летом из распахнутых окон Рязанского музыкального колледжа можно услышать летящий над улицей вокальный пассаж или трель, упорхнувшую от учебной рутины. Продолжается чья-то классная история.

Ирина Нестерова

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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