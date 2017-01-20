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19.01.2017
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№8 (5295) |
Шестая полоса
Культура
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Сасовские скачки

собрали жителей четырех районов
Сасовские скачки

В муниципалитете стало доброй традицией в середине января проводить рядом с селом Устье Рождественские гулянья. Их изюминка – конные бега и скачки. Главные застрельщики и организаторы праздника администрации района и Глядковского сельского поселения, а также предприниматель Владимир Рожков.

Более тысячи любителей конно-спортивных соревнований из Сасова и Шацка, Пителинского, Сасовского и Кадомского районов собрались в минувшую субботу в устьевских лугах, чтобы определить лучших наездников, рысаков и скакунов, которых представляли муниципальные образования. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации Сасовского района Сергей Макаров. Он пожелал всем участникам соревнований успешного выступления, а зрителям – хорошего настроения и отдыха.

В рысистых бегах на классическую дистанцию 1600 метров победителем стал представитель Шацкого района Александр Дубков на гнедом рысаке Лёлике – питомце Новотомниковского конного завода. В скачках на ту же дистанцию первенствовал представитель Пителинского района Алексей Щепетков на гнедом полукровном англо-арабском скакуне Вилли. После окончания соревнований началось катание детей в санях и верхом на пони. На импровизированной сцене выступали артисты районной художественной самодеятельности. Среди зрителей ходили коробейники, угощая детей сладостями и выпечкой. Работала выставка народно-прикладного творчества. Любой желающий мог попробовать гречневой каши из солдатской кухни и шурпы, горячего чая.

Николай Никулушкин
Фото автора

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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