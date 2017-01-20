Областная общественно-политическая газета
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Шестая полоса
Общество
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Рамки пития и бытия

За повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные опроса о том, каково мнение россиян о повышении минимального возраста для продажи алкоголя в нашей стране. За повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются 77% опрошенных, а это даже больше, чем три четверти граждан. В последние три года уровень поддержки предложения находится на уровне выше 70%. Негативно воспринимают идею только 17% опрошенных.

Рассматривая более подробно ответы в срезе различных социально-демо­графических групп, можно отметить, что среди женщин за ужесточение правил реализации алкоголя высказывается 82%. Их поддерживает 80% людей средних лет и пенсионного возраста. За изменения законодательства также высказалось 71% мужчин и 68% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. В целевой возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет пока только 61%. Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки приходится на респондентов из городов-миллионников, но кроме Москвы и Санкт-Петербурга, – 82%. Меньше всего инициатива популярна как раз у жителей двух столиц и обитателей малых городов, где «за» выступают 74%. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по инициативе команды Федерального проекта «Трезвая Россия» при поддержке Минздрава России в период с 23 августа по 19 сентября 2016 г. в 272 населенных пунктах, расположенных в 69 областях, краях и республиках, на территории 8 федеральных округов. Объем выборки составил 6000 человек. Социологи опрашивали население страны по группам в возрасте от 18 до 65 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора. Благодаря точному соблюдению научно обоснованной методики опроса, его результаты можно считать характерными для всей страны. Для данной выборки максимальный размер ошибки составляет всего +/-1,3%. По способу опроса это были личные формализованные интервью по месту жительства респондента, что повысило степень серьезности ответов.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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