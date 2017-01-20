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19.01.2017
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№8 (5295) |
Пятая полоса
Общество
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Неограниченные возможности интеллекта

Рязанская команда показала лучшие результаты
Неограниченные возможности интеллекта

В конце прошлого года в Подмосковье проходила вторая Межрегиональная игра для молодых инвалидов «Что? Где? Когда?», организованная Московской областной общественной организацией Всероссийского общества инвалидов (МООО ВОИ). Второй год подряд в игре одержала победу, заняв первое место в турнирной таблице, команда «Профессиональные дилетанты», представляющая Рязанскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов.

Неожиданный дебют

Турниры по интеллектуальным играм проходят среди инвалидов Московской области уже более 6 лет, а с прошлого года проводится и межрегиональный турнир. Отборочный тур игры проводился онлайн, на форуме МООО ВОИ. Приглашения участвовать рассылались по региональным отделениям ВОИ.

Год назад такое приглашение пришло и в Рязанскую областную организацию Всероссийского общества инвалидов. Команду пришлось набирать с нуля. Капитан команды, Ирина Позднякова, вспоминает, что в тот момент никто не надеялся на серьезный результат. «Мы думали, что благополучно провалимся в отборочном туре и успокоимся на этом, – признается она. – Даже когда выбирали название команды, не могли удержаться от иронии над самими собой. Оксюморон «Профессиональные дилетанты» вполне соответствовал нашему тогдашнему видению ситуации: а кто мы такие, как не дилетанты?»

Каково же было удивление новоиспеченных знатоков, когда выяснилось, что на вопросы онлайн-турнира они ответили лучше, чем все остальные команды, которых было больше двадцати.

В декабре 2015 года состоялась очная игра в подмосковном конгресс-отеле «Ареал», на которую приехало семь команд из четырех регионов. И там рязанцы, имевшие за плечами одну-единственную онлайн-игру, заняли первое место, опередив команды, существующие уже несколько лет, и даже воронежцев, которые участвуют не в специализированных соревнованиях для инвалидов, а в обычных турнирах по ЧГК, проходящих в их городе.

Правила игры в Подмосковье адаптированы для людей с различными физическими нарушениями. Например, в отличие от обычного спортивного «Что? Где? Когда?» вопросы можно прочитать на экране. Немного увеличено и время на обсуждение.

Приехав с победой, игроки всерьез задумались: что делать дальше? Вспоминать этот эпизод как случайный успех или постараться его закрепить? В команде собрались люди, которые не любят бросать начатое дело – спортсмен и тренер, руководитель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Радуница» Сергей Лутов, журналист, литератор и астроном-любитель Ирина Позднякова, ведущий клуба «Диалог на равных» Владимир Опока. С сентября 2016 года начались регулярные тренировки. Пришли новые люди, которые заинтересовались игрой. И все же к следующему межрегиональному турниру, который опять был намечен на декабрь, у команды было еще мало опыта. По итогам нового онлайн-турнира результат (с обновленным составом) оказался намного хуже, чем в прошлом году. «Дилетанты» поделили с одной из подмосковных команд лишь 7-8 место. Но благодаря тому, что турнир имеет статус межрегионального, а команд из регионов, занявших высокие места, было не так много, наши земляки вновь получили приглашение на очную игру.

Нарушение традиций

«Волнения перед этой поездкой было не меньше, чем в прошлый раз, – рассказывает Ирина Позднякова. – Тем более, что была досада на низкий результат в онлайн-турнире. Мы провели свою очную игру, по итогам которой постарались выбрать из ребят наиболее сильных игроков. В результате в Подмосковье, кроме меня и Владимира Опоки, поехали Николай Карпов, Василий Канев и Александр Садовников».

Ребята постарались тщательно продумать взаимодействие между собой, ведь среди участников команды есть люди, которые плохо видят, имеют проблемы со слухом и нарушения речи.

Всего же на турнир вновь приехали семь команд, в том числе и воронежцы, которые на этот раз заняли первое место в отборочном онлайн-турнире. К тому же, в отличие от рязанцев, состав их команды с прошлого года не изменился.

Были и другие команды, знакомые по прошлому году, – из Коврова, Подольска. Со многими их участниками у рязанцев завязалось общение еще с прошлого года, так что интеллектуальное соревнование стало и встречей друзей.

И вот пришло время игры. В первом туре задания казались легкими – нужно было выбрать правильный вариант ответа из предложенных. Однако «Дилетанты» ответили на четыре из десяти вопросов, заработав четыре балла. Впереди них оказался только Ковров с пятью баллами, а остальные команды ответили на два-три вопроса.

Во втором туре уже не было готовых вариантов ответа, и цена вопроса поднималась до двух баллов. Рязанцы ответили на три из пяти вопросов, получив шесть баллов. Столько же набрали воронежцы, но по общему числу баллов рязанцы опередили и их, и ковровцев.

В третьем туре цена ответа зависела от того, насколько он был подробным. В этом туре больше всех очков (восемь) набрала воронежская команда, а «Дилетанты» и «Книжные черви» из Коврова – по семь баллов. И все равно, по общей сумме рязанцы на одно очко опередили и тех и других.

«Организаторы игры написали у себя на сайте: мы нарушили «традицию», по которой ни одна команда не занимает первое место дважды, – говорит Ирина Позднякова. – Конечно, это «нарушение» не грозит нам ничем плохим. Мы надеемся, что областное общество инвалидов и дальше будет поддерживать такие интеллектуальные соревнования, ведь это та сфера, где наши возможности равны со здоровыми людьми».

Елена Синичкина

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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