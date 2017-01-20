Вциом запустил социологический «Спутник»

Первый в истории России ежедневный опрос-омнибус, который запустил ВЦИОМ, позволяет узнавать мнение россиян по актуальной повестке в рекордно короткие сроки.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) запустил новый исследовательский проект «Спутник», который стал первым в истории России регулярным ежедневным опросом общественного мнения. «Спутник» позволяет в течение 1 – 3 дней замерить оперативную реакцию российского общества на самые «горячие» вопросы политической, социальной, международной и экономической повестки дня.

«Спутник» проводится методом автоматизированного телефонного опроса (CATI) не менее чем в 80 регионах России по классической вероятностной случайной выборке. Каждый день интервьюируются 600 респондентов. Каждую неделю опрашивается 4200 респондентов во всех регионах страны, каждый месяц – 16 800 респондентов, а за год опросят более 200 тысяч россиян.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

– «Спутник» позволяет опросить 1800 респондентов за 3 дня;

– размер ошибки выборки при опросе 1800 человек составляет 2,5%;

– анкета каждого опроса включает различные темы: от политики и экономики до маркетинга;

– эта технология позволяет оперативно измерить общественное мнение по любому вопросу – всего за 3 дня объем выборки составляет 1800 респондентов, этого достаточно, чтобы размер ошибки выборки уменьшился с 3,5% (для выборки 1600 человек) до 2,5%. Таким образом повышается точность полученных данных.

Кроме России, ежедневные опросы в мире проводятся только в США (компанией Gallup) и Великобритании (компанией YouGov). Другие исследовательские центры в России проводят только еженедельные либо ежемесячные опросы.

«Спутник» – опрос омнибусного типа. Это значит, что анкета каждого опроса включает разные темы (от политики и экономики до маркетинга и социалки). В том числе есть блоки вопросов, которые исследуются регулярно: еженедельно, раз в месяц, квартал, год (как, например, «кризисный мониторинг», в рамках которого мы следим за изменениями в потребительском поведении россиян, их социальном самочувствии и т.п.).

Новый формат открывает уникальные возможности благодаря своей гибкости. Выборка ВЦИОМ и отлаженная технология позволяют начать опрос в любой день недели и за 2-3 дня получить данные, которые можно генерализовать на все население страны. «Спутник» помогает людям выразить свое мнение, власти дает возможность услышать людей и скорректировать свою политику с учетом их требований и ожиданий, бизнесу – в самые короткие сроки получить данные по широкому кругу вопросов.

Комментирует генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: «Запустив «Спутник», мы рассчитываем поднять искусство опросов общественного мнения в России на космическую высоту! Конечно, это метафора. Но в ней есть важное рациональное зерно. Мир меняется, становится более связным, события происходят все чаще, информационный поток – все интенсивнее. Распространение социальных сетей и мгновенных интернет-сервисов требуют гораздо более оперативных – в режиме онлайн – исследовательских решений. Понять реакцию людей на ту или иную новость, предложение, инициативу, событие, скандал и спланировать собственные действия в связи с этим является важнейшей задачей любого политика, государственного деятеля, лидера мнений, бизнесмена. Пока исследователи жили в мире долгих, многодневных опросов, потребность людей в информации «здесь и сейчас» удовлетворялась квази-опросами на сайтах и форумах, не имеющих никакого отношения к научному и объективному измерению. Теперь этот вакуум, заполнявшийся сором и спамом, исчезает. На смену ему приходит ежедневный опрос «Спутник». Приглашаю всех к активному использованию этой новейшей технологии, помогающей обществу быстрее и лучше узнать самого себя».

Подробнее ознакомиться с методикой проекта «Спутник» можно на сайте: http://wciom.ru/research/research/sputnik/

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