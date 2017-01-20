Лед тронулся…

Областная общественно-политическая газета
06:40 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиВ Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаГлава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Рязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФЭкологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеМолодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойВ Рязани прошла битва за пояса В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях В Рязанской области объявлено метеопредупреждение В областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаЖительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор Главная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве В Рязани ищут очевидцев ДТП Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса Рязанцы присоединяются к Году экологии В Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Главная страница / Новости Рязани и области
19.01.2017
Просмотров: 124
№8 (5295) |
Пятая полоса
Авторская колонка
Версия для печати

Лед тронулся…

Лед тронулся…

Да, наконец-то лед тронулся – спустя не одно десятилетие надежд и ожиданий рязанские лыжи пожаловали в Семено-Оленинское. Здесь только что состоялся чемпионат области. Как и предполагалось, тон задавали признанные лидеры – по две победы одержали Татьяна Чванова и Сергей Андреев.

Впрочем, главное – не в итогах соперничества, а в самом факте проведения главных стартов сезона, по результатам которых будет сформирована сборная области для участия в соревнованиях. Главное – готовность трассы и всей инфраструктуры в Семено-Оленинском способствовать дальнейшему росту мастерства наших гонщиков.

«Оценка однозначно отличная, – поделился мнением по окончании соревнований их главный судья, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел», мастер спорта СССР Петр Андрианов. – В Семено-Оленинском – все необходимые условия для проведения как тренировок, так и соревнований. Есть гостиница, работает пищеблок. Немаловажно и то, что трасса соответствует современным требованиям, с необходимым перепадом высот. Ведь на равнинной трассе, без солидных подъемов и непростых спусков, нельзя подготовить гонщиков высокого класса. А тут все располагает к полноценной работе тренеров, судейского аппарата, других служб. Если подчистить некоторые шероховатости, здесь можно проводить на самом высоком уровне тренировочные сборы, а также соревнования – вплоть до международных.

Символично: в эти же дни за рубежом выступали представители Рязанского регионального центра спортивной подготовки. Особо отличилась Наталья Матвеева, на этапах Кубка мира вначале одержавшая победу в индивидуальном спринте, а затем опередившая всех соперниц в командной гонке. И ведь настанет час, верю, когда на эту трассу выйдут и Наталья Матвеева, и призер зимней Олимпиады в Сочи Илья Черноусов, и другие представители центра, которым руководит заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виктор Попков. И хотя приглашенные в Рязань лыжники за региональный ЦСП выступают уже четыре года (их с полным правом можно считать рязанцами), все же задача, на перспективу, у центра спортивной подготовки – воспитание гонщиков высокого класса среди земляков. Несомненно, в дальнейшее становление традиции, начало которой положил рязанец – первый чемпион России Владимир Серебряков, продолжившие ее наши земляки, олимпийские чемпионы Мария Гусакова и Николай Аникин, внесет вклад и спортивно-оздоровительный центр «Кросс», что под Рязанью, в Семено-Оленинском.

А его руководитель Александр Астахов сделал еще один шаг вперед на пути развития зимних видов спорта. Пока что экзотических для рязанцев. Провел первые соревнования. И с каким размахом! В программу фестиваля экстремальных видов спорта под названием «Big Air Fest» входили четыре дисциплины: Snowboard big air, Skateboard big air, Breakdance 3x3 и батутная акробатика. Спонсорами выступили и рязанские, и крупные международные бренды. Генеральным стал ООО «СОЦ «Кросс». Лауреатами фестиваля стали экстремалы из Липецка, Московской области…

Все готово, чтобы «Кросс» стал настоящей меккой зимних видов спорта. И хотя один человек способен на многое, но Александру Астахову и его первому помощнику – руководителю спортивно-развлекательного комплекса, работающего при спортивно-оздоровительном центре «Кросс», Денису Астахову крайне необходима помощь. И моральная, и материальная. Чтобы сохранить и фестиваль, который можно проводить круглый год (задолго до снега – летом и осенью), и пробный чемпионат области по лыжным гонкам, программу которого желательно довести до классической – с тремя индивидуальными гонками и эстафетой.

«Кросс» готов стать современным плацдармом для спорта и здоровья. Не так давно в своей колонке я посетовал: «Не раз приезжали на «Кросс», знакомились с его работой представители областного спортминистерства, обещали взять под крыло». Первый шаг сделан – проведен областной лыжный чемпионат. Верится – последуют новые.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
Вциом запустил социологический «Спутник»
Классная история
Десятки лет лицом и визитной карточкой Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых является отделение вокального искусства
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экономика
Сельское преображение
Без решения социальных вопросов невозможно добиться успеха в экономической сфере
Юрий Евстифеев
Общество
На помощь пришел первым
Полицейский Борис Почепцов спас провалившегося под лед рыбака
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Электроника в поликлинике
По развитию телемедицинских технологий Рязанская область лидирует
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
А общественность – проконтролирует
Губернатор региона Олег Ковалев провел совещание по вопросам реализации в 2017 году госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Какие выборы нас ждут
Помимо губернаторской, в новом году в регионе пройдет 128 избирательных кампаний местного уровня
Татьяна Железнова
Общество
У налоговиков – новоселье
Обстановка в госучреждениях должна быть комфортной для граждан
Юрий Евстифеев
Общество
Важно для тебя, полезно для других
В Рязани стартовал десятый конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция»
Татьяна Клемешева
Общество
Дорогу молодым
Поддержка инновационных проектов и предприятий продолжается
Светлана Максимова
Строитель
Зажигаются в окнах огни
Рязанская строительная компания «Зеленый сад» сделала рязанцам подарок к Новому году
Валентина Севостьянова
Строитель
Я – инспектор
Акцию с таким названием проводит Государственная инспекция труда в Рязанской области
Валентина Севостьянова
Строитель
Вложение в здравоохранение
Строительство нового комплекса БСМП в Рязанской области включено в федеральную адресную инвестиционную программу
Валентина Севостьянова
Строитель
Село обустраивается
Рязанская область за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий удостоена высшей награды на международной выставке «Золотая осень – 2016»
Валентина Севостьянова
Строитель
И мастерство, и вдохновенье
Стараниями мастера заброшенное складское помещение превратилось в гостеприимную и удобную комнату-музей
Валентина Севостьянова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Общество
Неограниченные возможности интеллекта
Рязанская команда показала лучшие результаты
Общество
Классная история
Десятки лет лицом и визитной карточкой Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых является отделение вокального искусства
Культура
Сасовские скачки
собрали жителей четырех районов
Общество
Рамки пития и бытия
За повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян
Михаил Скрипников
Общество
Почта России внедряет электронные очереди
К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году в Рязани будет установлено 11 электронных очередей
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru