Да, наконец-то лед тронулся – спустя не одно десятилетие надежд и ожиданий рязанские лыжи пожаловали в Семено-Оленинское. Здесь только что состоялся чемпионат области. Как и предполагалось, тон задавали признанные лидеры – по две победы одержали Татьяна Чванова и Сергей Андреев.

Впрочем, главное – не в итогах соперничества, а в самом факте проведения главных стартов сезона, по результатам которых будет сформирована сборная области для участия в соревнованиях. Главное – готовность трассы и всей инфраструктуры в Семено-Оленинском способствовать дальнейшему росту мастерства наших гонщиков.

«Оценка однозначно отличная, – поделился мнением по окончании соревнований их главный судья, директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел», мастер спорта СССР Петр Андрианов. – В Семено-Оленинском – все необходимые условия для проведения как тренировок, так и соревнований. Есть гостиница, работает пищеблок. Немаловажно и то, что трасса соответствует современным требованиям, с необходимым перепадом высот. Ведь на равнинной трассе, без солидных подъемов и непростых спусков, нельзя подготовить гонщиков высокого класса. А тут все располагает к полноценной работе тренеров, судейского аппарата, других служб. Если подчистить некоторые шероховатости, здесь можно проводить на самом высоком уровне тренировочные сборы, а также соревнования – вплоть до международных.

Символично: в эти же дни за рубежом выступали представители Рязанского регионального центра спортивной подготовки. Особо отличилась Наталья Матвеева, на этапах Кубка мира вначале одержавшая победу в индивидуальном спринте, а затем опередившая всех соперниц в командной гонке. И ведь настанет час, верю, когда на эту трассу выйдут и Наталья Матвеева, и призер зимней Олимпиады в Сочи Илья Черноусов, и другие представители центра, которым руководит заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Виктор Попков. И хотя приглашенные в Рязань лыжники за региональный ЦСП выступают уже четыре года (их с полным правом можно считать рязанцами), все же задача, на перспективу, у центра спортивной подготовки – воспитание гонщиков высокого класса среди земляков. Несомненно, в дальнейшее становление традиции, начало которой положил рязанец – первый чемпион России Владимир Серебряков, продолжившие ее наши земляки, олимпийские чемпионы Мария Гусакова и Николай Аникин, внесет вклад и спортивно-оздоровительный центр «Кросс», что под Рязанью, в Семено-Оленинском.

А его руководитель Александр Астахов сделал еще один шаг вперед на пути развития зимних видов спорта. Пока что экзотических для рязанцев. Провел первые соревнования. И с каким размахом! В программу фестиваля экстремальных видов спорта под названием «Big Air Fest» входили четыре дисциплины: Snowboard big air, Skateboard big air, Breakdance 3x3 и батутная акробатика. Спонсорами выступили и рязанские, и крупные международные бренды. Генеральным стал ООО «СОЦ «Кросс». Лауреатами фестиваля стали экстремалы из Липецка, Московской области…

Все готово, чтобы «Кросс» стал настоящей меккой зимних видов спорта. И хотя один человек способен на многое, но Александру Астахову и его первому помощнику – руководителю спортивно-развлекательного комплекса, работающего при спортивно-оздоровительном центре «Кросс», Денису Астахову крайне необходима помощь. И моральная, и материальная. Чтобы сохранить и фестиваль, который можно проводить круглый год (задолго до снега – летом и осенью), и пробный чемпионат области по лыжным гонкам, программу которого желательно довести до классической – с тремя индивидуальными гонками и эстафетой.

«Кросс» готов стать современным плацдармом для спорта и здоровья. Не так давно в своей колонке я посетовал: «Не раз приезжали на «Кросс», знакомились с его работой представители областного спортминистерства, обещали взять под крыло». Первый шаг сделан – проведен областной лыжный чемпионат. Верится – последуют новые.