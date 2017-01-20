Областная общественно-политическая газета
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Четвёртая полоса
Строитель
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На дорогу – с новой техникой

Прошедший год для работников холдинга VELLCOM group стал особенным
На дорогу – с новой техникой

Как известно, холдинг на рынке строительных работ региона – более 15 лет, выполняет весь комплекс дорожных работ; строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог, благоустройство промышленных зон и жилых территорий.

Для поддержания трасс в надлежащем состоянии ежедневно эксплуатируются десятки единиц дорожно-строительной техники, выполняющей работы по укреплению грунта, укладке асфальта, расширению проезжей части.

VELLCOM group применяет передовые технологии, новые материалы, которые в сочетании с высокой культурой производства позволяют добиваться самых высоких результатов. Например, сегодня успешно применяются современные геотекстильные и полимерные материалы при строительстве и ремонте водопропускных труб, ЗР/системы автоматического нивелирования Trimble GPS/ГЛОНАСС. С недавнего времени дорожный департамент холдинга освоил технологию стабилизации грунтовых оснований и ресайклирования дорожных одежд с использованием ресайклера Wirtgen WR-240. На сегодняшний день в России всего семь компаний в шести городах используют подобную технику, включая VELLCOM group.

Напомним, что ресайклер Wirtgen WR-240 – это машина нового поколения, с улучшенным микропроцессорным управлением, с двигателем повышенной мощности и производительности, а главное – с возможностью внесения битумного вяжущего в качестве вспененного материала. Одним из главных преимуществ технологии холодного ресайклинга является возможность быстрого ремонта и реконструкция автомобильных дорог без закрытия движения и устройства объездов. Есть возможность использования материалов старой конструкции.

Технология холодного ресайклинга впервые в Рязанской области была применена в 2016 г. при строительстве автодороги Рязань – Пронск – Скопин. При производстве работ применялся высокоактивный доменный гранулированный шлак (сырье для цементной промышленности), активируемый щелочной реакцией каменного заполнителя известняка.

Кроме ресайклера Wirtgen WR-240, на балансе компании стоит еще 77 единиц современных, высокопроизводительных дорожно-строительных машин и механизмов зарубежного производства, лучших в своем классе, таких фирм, как DYNAPAC, TITAN, STRASSMAYR, SCANIA, и других.

Предметом гордости VELLCOM group является современный многофункциональный научно-производственный комплекс. В его составе – уникальные бетонный и асфальтобетонный заводы швейцарского производства. Они выпускают широкий ассортимент высококачественных строительных материалов: все разновидности асфальта, бетона, а также битумную эмульсию, железобетонные изделия, отделочные материалы. При производственном комплексе функционирует исследовательская строительная лаборатория, оснащенная современным германским оборудованием. Главная ее задача – контроль за качеством строительных материалов и сырья для их производства, адаптация европейских технологий производства строительных материалов к нашим климатическим особенностям, а также разработка новых, более надежных и эффективных материалов.

Холдинг VELLCOM group принимает участие в реализации многих объектов дорожного строительства в городе и области. В 2013–2016 годах были выполнены работы по строительству таких важных для области объектов, как строительство Северного обхода г. Рязани, развязки на 182 км автодороги М-5 «Урал», проведен капитальный ремонт мостовых переходов через Оку на автодорогах Спас-Клепики – Рязань, Рязань – Пронск – Скопин. Отремонтированы дороги на пяти улицах областного центра: Октябрьской, Ленинского Комсомола, Молодцова, Солнечной, Шабулина. Построено несколько дорог в районах области: Шехмино – Сельцы, Юраково – Филатово в Кораблинском районе, в с. Айкановка Сараевского района. Выполнены работы по благоустройству территорий, в числе которых база «ОМОН», фондохранилище в с. Константинове, торгово-развлекательный и офисно-складской комплексы в Рязани и области.

За годы работы в холдинге сформировалась команда единомышленников, для которых строительство – профессиональный творческий процесс. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями и опытом применения современных технологий дорожного строительства – около 600 человек. Персонал холдинга регулярно проходит обучение новейшим методикам работы у мировых лидеров в сфере строительства и производства.

Мастерство и высокая квалификация сотрудников дорожного департамента VELLCOM group ежегодно отмечается различными региональными наградами. Знак губернатора Рязанской области «За усердие» получил машинист автогрейдера Валерий Симанов, машинист экскаватора Александр Жемчугов награжден Почетной грамотой министерства транспорта и автомобильных дорог области, машинист катка Виктор Антипов получил благодарность от руководства отрасли.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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