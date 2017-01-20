Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Четвёртая полоса
Строитель
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И мастерство, и вдохновенье

Стараниями мастера заброшенное складское помещение превратилось в гостеприимную и удобную комнату-музей
И мастерство, и вдохновенье

Слесарь-ремонтник МП «Водоканал г. Рязани» Сергей Викторович Тараканов – всегда на переднем крае. Вместе с другими он ежедневно спешит туда, где нужна его помощь. Бывает, что выезжать на устранение аварии приходится в день по нескольку раз. Что поделаешь; водопроводные сети – это своеобразные кровеносные сосуды города, которые нуждаются в «лечении».

Нередко слесари-ремонтники после выезда в ту или другую точку города возвращаются на базу канализационно-насосной станции №10 настолько уставшие, что сил хватает лишь покушать и немного отдохнуть. Но все члены бригады понимают, что от их успешной работы зависит комфорт в доме горожан, их настроение и авторитет предприятия, где они трудятся. Вот и стараются, работают, не считаясь со временем.

Во всех подразделениях «Водоканала» созданы хорошие бытовые условия для работающих: специальные комнаты-бытовки, где есть мебель, холодильник, телевизор, электроплита, посуда, словом, все необходимое, чтобы могли в обеденный перерыв поесть и отдохнуть. Есть такая комната и на КНС-10. Там до недавнего времени проводили свободное время ремонтники.

Сергей Тараканов присмотрел заброшенное складское помещение и в шутку попросил его в аренду, пообещав сделать из него современный офис. До поры до времени никто из работников не догадывался, чем занимается Сергей после рабочего дня, а нередко и в выходные. Только иногда до них доносился приглушенный стук топора и визг электропилы. Никто всерьез не воспринимал затею своего коллеги. А когда видели, что Сергей тащит в подсобку какие-то пеньки, смеялись, мол, занимается человек каким-то чудачеством. Тогда он и сам не представлял, что в скором времени здесь, в забитом разным хламом помещении, будет настоящий музей флоры и фауны.

Сергей родом из Новоселок Рязанского района. Отец слесарил на нефтезаводе, мать занималась детьми и хозяйством. Семья жила тяжело и, может быть, поэтому с раннего возраста Сергей был помощником и в поле, и дома. Научился всем премудростям деревенской жизни: косить траву, делать копны, а затем укладывать их в стог, заготавливать дрова, ухаживать за скотиной. Помнит Сергей и то, как они с отцом на Оке ловили плывущие по воде бревна. В хозяйстве все годилось. Дед приучил подростка к охоте на диких животных и птиц. В то время охота была не просто развлечением, а заметно пополняла небогатое меню семьи.

Спустя годы, Сергей понимает, что охота для его деда была делом вынужденным – от скудности и бедности. Он никогда не делал больших запасов, а приносил домой ровно столько дичи, чтобы хватило на день или два. При этом дед не раз пускал слезу из-за того, что лишил жизни животное или птицу. К природе он относился бережно, к этому приучал и внука. Его наставления запомнились.

Сергей закончил профтех­училище, где получил профессию токаря, затем была служба в армии. По возвращении парень решил поработать в «Водоканале». На этом предприятии он трудится всю жизнь. В его трудовой книжке всего одна запись: принят в «Водоканал». Со временем к его основной работе прибавилась еще одна. В летний период Сергей Тараканов уже много лет директор ведомственной базы отдыха «Родник», что в деревне Петровичи Спасского района. Как говорит мастер КНС-10 Валерий Иванов, на базе он и директор, и смотритель, и разнорабочий.

– Сергей Тараканов не просто хороший работник, а трудоголик, – рассказывает о нем председатель профкома МП «Водоканал г. Рязани» Людмила Иванова. – Он любое дело выполняет с удовольствием, умеет превращать проблемы в возможности. И человек он замечательный.

В администрации «Водоканала» уверены: если Тараканов на месте, то хороший отдых всем, кто бывает в «Роднике», обеспечен. Здесь он претворяет в жизнь все свои замыслы.

Тараканов – личность творческая. Это отмечают все, кто его знает. Никакого специального образования у него нет, но есть способность быть открытым и внимательным к окружающему миру, воспринимать все происходящее как возможность для развития. Эту возможность он видит повсюду: в засохшем дереве с «родинкой» на стволе, искривленной ветке, напоминающей змею, и во многих других вещах. Березовый гриб кап, та самая родинка на стволе дерева, в руках мастера превращается в сказочный персонаж. В бытовом помещении такие персонажи – в каждом углу. Когда Тараканов их создает, он теряется во времени. Способность сохранять ощущение детства внутри себя позволяет ему оставаться немного наивным и мечтательным. И обыкновенные вещи в его руках превращаются в волшебные. Заходишь в комнату, и на тебя смотрит леший, или лесная фея, или старик разбойник. Привычные комнатные цветы словно оживают среди них. Волшебство на каждой стене бытовой комнаты. Старинные часы, восстановленные мастером, рога оленя, голова рыбы, макеты клинка и ружья. Сергей из подручного материала сделал диван, рядом коврик, созданный в технике пэчворка. Современные холодильник, СВ-печь и другие необходимые электроприборы не портят волшебную картину.

В холодильнике у Тараканова хранятся всякие вкусности, им приготовленные на всякий случай. Иногда, когда есть время, Сергей может испечь вкусные пирожки и накормить ими всю смену. Для этого в бытовке установлена электроплита. Здесь всегда чисто, каждая вещь находится на своем месте.

Творчество Сергей Викторович Тараканов видит во всем и повсюду. Свои идеи он воплощает в жизнь или в вечернее время, или в выходные дни. В семье уже давно привыкли к его распорядку дня, всегда знают, что если муж, папа, дед не на работе, и не на рыбалке, то он в своей мастерской. Кстати, рыбак Сергей отменный. О своем увлечении он может рассказывать часами, и всякий раз что-то новое. Но никогда свои способности он не выставляет напоказ. Долгое время о существовании комнаты-музея на КНС-10 знали немногие, например, бригадир Юрий Аленин. С мастером они дружат давно, доверяют и помогают друг другу во всем. При его поддержке и помощи профкома «Водоканала» Сергей показал, как надо организовывать безопасные условия труда, быт и отдых.

Работа на канализационно-насосной станции требует от ремонтников не только грамотности, но тщательного отношения к верхней одежде. Тараканов сумел отремонтировать старую-престарую стиральную машину, и теперь после смены сам стирает бывшую в употреблении спецовку. Он также установил в бытовке душевую кабину, и все работники после смены здесь приводят себя в порядок.

Отдохнуть во время обеденного перерыва в такой комнате мечтают многие, но далеко не все готовы прилагать к этому хоть какое-то усилие. Впрочем, сегодня по примеру Тараканова и другие стараются в бытовке сделать что-то интересное и полезное.

Сергей Викторович Тараканов – человек с нестандартным мышлением и с таким же подходом ко всему, что его окружает. А итог всегда один – появление на свет чего-то нового. Таким результатом стала бытовая комната на КНС-10 в МП «Водоканал г. Рязани» и те простые вещи, которые помогают ему быть более уверенным и позитивным, открыть душу людям и выплеснуть чувства.

Двадцать первого января у Сергея Викторовича Тараканова юбилей. К возрасту он относится спокойно, не оглядывается назад, а постоянно стремится вперед. Говорит, счастлив тем, что у него огромная родня, хорошая жена, дочка подарила ему двух внуков, мама жива, есть работа, за которую он получил восемнадцать Почетных грамот, одна из них федерального значения. И люди к нему хорошо относятся. В запасе еще много сил и задумок, которые он намерен воплотить.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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