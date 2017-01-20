Деловая хроника

Делаем ставку

Российское правительство планирует продлить субсидирование процентной ставки по ипотеке, сообщает канал «Россия 24» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

«Мы построили рекордное количество жилья – это, прежде всего, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. На это мы потратили 10,7 миллиарда рублей. Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении», – заявил Козак в интервью каналу.

Программу «Ипотека с государственной поддержкой» в России приняли в марте прошлого года в качестве антикризисной меры, рассчитанной на год. Впоследствии ее продлили до конца текущего года.

Ранее глава Минстроя Михаил Мень говорил, что в существующем виде программа субсидирования ипотеки будет неактуальна в 2017 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра, Мень пояснял, что программа может быть продлена двумя способами: при помощи изменения размера процентной ставки или путем продления лишь для отдельных категорий граждан или программ.

В Минстрое России запустят проектный метод работы

Минстрой России планирует внедрить проектный метод в свою работу.

Предложения по реализации ведомственных приоритетных проектов министерства обсуждались на совещании у главы ведомства Михаила Меня при участии замруководителя аппарата Правительства РФ, директора департамента проектной деятельности Андрея Слепнева.

В своем выступлении Михаил Мень напомнил, что Минстрой России уже вовлечен в проектную работу и реализует два общефедеральных приоритетных проекта: «ЖКХ и городская среда» и проект по поддержке жилищного строительства. «Кроме того, мы рассматриваем более активное внедрение проектного метода в деятельность ведомства», – отметил министр.

По его словам, в Минстрое России планируют сформировать портфель ведомственных проектов приоритетного стратегического развития в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйства. В числе первых предложений рассматриваются два проекта: «Ценообразование» и «Сокращение административных барьеров в строительстве».

Первый будет направлен на завершение реформирования системы ценообразования в строительстве. Завершением проекта станет запуск работы государственной информационной системы «Ценообразование» (ГИС ЦС), в рамках которой будет осуществляться мониторинг реальной стоимости строительных ресурсов. Она будет содержать реестр сметных нормативов и определенные по результатам мониторинга сметные цены строительных ресурсов в разрезе субъектов РФ. Запуск ГИС позволит существенно сэкономить средства для бюджетных строек всех уровней, оптимизировать работу отрасли, минимизирует ошибки в сметном нормировании.

В рамках проекта, направленного на снижение административных барьеров, планируется утвердить исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения, не являющихся линейными объектами, а также перечень процедур при строительстве сетей теплоснабжения.

«В министерстве в решение данной задачи вовлечены почти все департаменты. Поэтому в части административных барьеров проектный метод необходим. Создание проектного комитета сможет сыграть положительную роль», – подчеркнул Михаил Мень.

А у нас во дворе

Новая программа благоустройства акцентирует внимание на восстановлении дворовых территорий. На эти цели направят 70 процентов средств, сообщил министр строительства Михаил Мень в Госдуме.

«Благоустройство дворов нужно вести параллельно с ремонтом инженерных сетей», – отметил Мень.

Он также считает, что в устройстве дворовых территорий должны принимать участие и жители домов, чтобы их мнение было услышано и учтено.

В 2017 году в рамках проекта «ЖКХ и городская среда» на региональные программы по благоустройству направят 20 миллиардов рублей, при этом 14 миллиардов выделят на приведение в порядок дворов. Проект предполагает реализацию двух направлений: «городская среда» и «обеспечение качества ЖКХ».

Вернулись, чтоб идти вперед

Средняя ипотечная ставка на первичном рынке достигла 11,5 процента годовых, а в целом на рынке жилья она равна 12,7 процента, сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Таким образом, средняя ставка по ипотеке в России вернулась на докризисный уровень, передает РИА «Новости».

По данным АИЖК, на рынке вторичного жилья в октябре 2016 года можно было получить кредит по ставкам от 11,9 процента (это уровень начала 2014 года). На рынке новостроек ипотека выдается от 10,9 процента годовых по программе с господдержкой.

Ранее гендиректор АИЖК Александр Плутник заявлял, что за последние 10 лет объем рынка ипотечного кредитования в России вырос в 22 раза, при этом кредиты стали более доступными населению. «Если в 2009 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 153 млрд. рублей, то в этом году мы ожидаем, что выдача ипотеки превысит сумму в 1,5 трлн. рублей», – сказал глава ведомства. Он добавил, что в 2017 году будет выдано жилищных ссуд на рекордные 1,7 трлн. рублей. При этом Плутник прогнозировал, что ставки по ипотечным кредитам в России в 2017 году могут опуститься ниже 10 процентов.

Рынок ипотеки в России в текущем году растет большими темпами. Так, в январе – октябре банки выдали ипотечных кредитов на 1,15 трлн. рублей, что соответствует результату за весь 2015 год. Объем выдачи ипотеки по сравнению с показателем за тот же период прошлого года вырос на 32 процента.

Эксперты АИЖК объясняют столь бурный рост ипотечного рынка снижением ключевой ставки (до 10 процентов годовых), а также инфляции (7,4 процента по сравнению с 15,9 процента в январе – октябре 2015 года).

Будут новые дороги

В 2017 году Росавтодор готов начать строительство новых долгосрочных объектов.

В этом году на федеральной дорожной сети планируется начать строительство до пяти новых дорожных объектов, общая стоимость которых составляет около 10 млрд. рублей. Данные проекты станут первыми за три года вновь начинаемыми стройками на федеральной дорожной сети. Об этом заявил глава Росавтодора Роман Старовойт.

Необходимо отметить, что в 2015-м и 2016 годах в результате оптимизации бюджетных средств федеральные дорожники были вынуждены сконцентрировать ресурсы на уже строящихся объектах, долгосрочные контракты на которые были заключены в предыдущие годы. В результате за два прошлых сезона было построено и реконструировано 614 новых километров трасс. Кроме того, дорожники выполнили большой объем ремонтных работ, увеличив общую протяженность федеральных трасс в нормативном состоянии до 71 процента.

По каждому объекту уже готовы положительные заключения Главгосэкспертизы России.

Минстрой прогнозирует повышение цен

Минстрой России ожидает рост цен на квадратный метр жилья в России в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ Никиту Стасишина.

«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть стабильный увеличивающийся спрос. Только из-за этого. Все в правильном балансе. Не просто продается коробка, создается среда внутри проекта. А это все равно те или иные затраты на метр квадратный», – заявил Стасишин на пресс-конференции.

Как стало известно, на данный момент девелоперы закладывают в свои долгосрочные стратегии акцент на формирование привлекательных и комфортных пространств внутри строящихся жилых комплексов.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что бизнес проявляет заинтересованность к рынку жилищно-коммунального хозяйства.

Оплата ЖКХ по-новому

Минстрой занялся поправками в законодательство, которые станут регламентировать работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих расчеты населения за коммунальные услуги.

Так, согласно поправкам, единые информационно-расчетные центры будут проводить расчеты и печатать единые платежные документы. Это позволит повысить прозрачность платежей за ЖКХ, а также сделает их более комфортными для всех участников. Это может стать причиной того, что недобросовестные управляющие компании будут вынуждены просто уйти с рынка.

По мнению экспертов, это также может помочь в проблеме долгов за ЖКХ. Таким образом, законопроект должен исключить посредников из цепочки оплаты коммунальных услуг. Регион РФ сам сможет выбрать расчетный центр, через который будут распечатываться единые квитанции по федеральному образцу. Более того, в Жилищном кодексе могут быть закреплены основные принципы работы расчетных центров, требования к ним, правила и так далее.

И хотя нововведение выльется в дополнительные затраты, новая система, вероятнее всего, окупит себя из-за уменьшения издержек, которые есть в ныне существующей системе.

В Терехове – новый мост

Реконструкция моста через реку Тырницу на межмуниципальной автодороге Ирицы – Терехово в Шиловском районе велась в 2016 году в рамках региональной госпрограммы по развитию дорожного хозяйства. Подрядчиком выступило ООО «Кросмар». Новый железобетонный мост длиной 39,3 метра построен взамен деревянного. На эти цели было затрачено более 42 млн. рублей областного бюджета. Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить населенный пункт надежным автотранспортным сообщением.