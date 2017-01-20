Областная общественно-политическая газета
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20 января 2017 года
№10 (5297)
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19.01.2017
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№8 (5295) |
Третья полоса
Строитель
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Зажигаются в окнах огни

Рязанская строительная компания «Зеленый сад» сделала рязанцам подарок к Новому году
Зажигаются в окнах огни

Были сданы в эксплуатацию сразу три объекта; жилые комплексы «Еврокомфорт», «Премьер», «Green Park Солотча». Вместе с ЖК «Славянский-2», который компания сдала в мае – на четыре месяца раньше срока, общая площадь вводимых «Зеленым садом» объектов составила 74 300 кв. м. Это более 10 процентов всего объема ввода жилья в Рязанской области в 2016 году.

При строительстве этих объектов компания повысила уровень качества, комфорта, экологичности и энергосбережения.

– Ранее в России такие стандарты были доступны лишь жителям столицы, – отметил начальник службы технического надзора компании «Зеленый сад» Андрей Лунин. – Сегодня их с успехом применили в Рязани и получили отличный результат.

Андрей Лунин подчеркнул, что объединяющим моментом всех комплексов является то, что они выполнены из поризованных керамических блоков Wienerberger Phoroterm, которые снижают теплопотери, способствуют созданию в помещениях комфортного микроклимата и экологически безопасны. В окнах установлены тепло­сберегающие стекла Guardian ClimaGuard. В ЖК «Еврокомфорт», например, что на улице Телевизионной, также применен ряд экологичных, энергосберегающих и, главное, безопасных решений.

Во всех комплексах установлены лифты OTIS передового семейства Gen2. Они бесшумны, обладают высокой плавностью хода и экономят электроэнергию благодаря рекуперационному приводу. Все освещение, как внутриподъездное, так и наружное, выполнено с использованием светодиодных и энергосберегающих ламп, которые служат до 10 раз дольше и употребляют до 10 раз меньше энергии. Такие решения не только снижают нагрузку на окружающую среду, но и сокращают затраты жильцов на общедомовые нужды.

Немаловажно и то, что подъезды всех комплексов оснащены легкими откидными пандусами для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. В ЖК «Еврокомфорт», кроме того, смонтированы подъемники с электроприводом для подъема колясок на крыльцо. Ступени входных групп отделаны гранитными антискользящими плитами, в дверях установлены закаленные травмобезопасные стекла. Несмотря на такие новшества, «Еврокомфорт» оказался самым демократичным комплексом по цене. Во дворах всех жилых комплексов установлены современные детские игровые травмобезопасные конструкции из экологически чистых материалов.

ЖК «Премьер» и комплекс апартаментов «Green Park Солотча» имеют подземные паркинги и оборудованы системой пожарной сигнализации, а комплекс «Премьер» – еще и системой пожаротушения. В этих комплексах смонтирована межэтажная шумоизоляция материалом «Техноэласт акустик». Кроме того, каждый владелец солотчинских апартаментов имеет возможность приобрести отдельный гараж для своей машины.

Говорить о качестве строительства домов, возведенных компанией «Зеленый сад», можно много. Продумано все до мелочей: ровный пол и стены, подъемники, современные лифты, пандусы, подземные паркинги, опоры с сигнальной раскраской, резиновые отбойники на опорах, столики у почтовых ящиков, гранитные ступени, разноуровневая придомовая территория и многое другое – все здесь сделано с большой любовью к будущим новоселам. В жилом комплексе бизнес-класса «Премьер» (ул. Татарская), например, смонтированы уникальные системы пожарной сигнализации и дымоудаления. Что очень важно, на каждом этаже установлены кнопки и датчики. В случае нештатной ситуации при нажатии кнопки срабатывает датчик, и сигнал идет на пульт пожарной охраны, а в доме включается звуковое оповещение. Лифты автоматически направляются на первый этаж и открывают двери. В это же время включаются насосы, подающие воду в пожарные гидранты, а система принудительной вентиляции отключается для уменьшения притока кислорода. Что интересно, на этаже, где была нажата тревожная кнопка или сработал датчик, открывается заслонка и включается вентилятор системы дымоудаления. Это, по сути, новое решение в системе безопасности проживания будущих новоселов.

Дома сданы в эксплуатацию. Уже 31 декабря в некоторых окнах засверкали новогодние елки. Это счастливые хозяева квартир обустраивают свой быт. Пусть им будет тепло и уютно.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
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