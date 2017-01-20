Я – инспектор

Акцию с таким названием проводит Государственная инспекция труда в Рязанской области

Как известно, в последние годы сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производствах. В 2015 году их количество в сравнении с 2014 годом сократилось на четверть. По результатам первого полугодия прошедшего года эта тенденция сохраняется. Но в строительстве число погибших по-прежнему остается на высоком уровне.

Новое мобильное приложение Роструда будет способствовать наведению порядка на строительных площадках. Приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на портале «Онлайн­инспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будет направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будут инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений. Виновных привлекут к уголовной ответственности.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Виктор Паршиков, в ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений, как отсутствие у работника каски при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок.

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте Роструда в разделе «Регионы» – Государственная инспекция труда в Рязанской области по адресу: г. Рязань, 390005, ул. Пушкина, д. 18 корп. 3, е-mail: gitrzn@gmail.com. Тел.: ­(4912) 92-98-58, 96-61-34, факс (4912) 76-18-49.