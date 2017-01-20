Я – инспектор

Областная общественно-политическая газета
06:40 МСК
Пятница
20 января 2017 года
№10 (5297)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Древо профессий своей семьи составили рязанские школьники для конкурса В региональном отборочном этапе Ночной хоккейной лиги Рязанской области (дивизион Любитель 40+), информационным партнером которой выступает газета «Рязанские ведомости», проведены матчи девятого тура. В Касимове Рязанской области презентовали фильм о местных святых и святынях Из магазина в Рязанской области злоумышленник украл спиртное Рязанцы присоединяются к Году экологии Рязанская спортсменка-паралимпийка стала призером всероссийской лыжной гонки Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» потерпела поражение от «Рубина» За ночь с улиц Рязани вывезли 3 562 кубометра снегаГлавная команда Рязанской области по футзалу успешно выступает в российском первенстве В Рязанской области ушедшая в занос легковушка столкнулась с «КамАЗом»Ход капремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в правительстве Рязанской областиРязанская область вошла в двадцатку лучших в Дельфийском рейтинге субъектов РФВ Рязанской области объявлено метеопредупреждение В Рязани открылась «выставка-антидепрессант» Евгении ГапчинскойВ Рязани прошла битва за пояса В Рязанской библиотеке им. Есенина открылась выставка старинной фотографии из коллекции Анатолия ОсипенковаМолодых рязанцев приглашают принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Жительница Рязанской области не запирала входную дверь, этим воспользовался вор Экологический киноклуб будет работать в Рязани на новой площадкеВ Рязани подвели итоги областного конкурса «Рождественская сказка»В Рязани студенты-медики отметят Татьянин день на интеллектуальном балу Главный студенческий праздник в Рязанской области пройдет на территории воздушно-десантного училища В областном лагере актива «Пламенный» участники Российского движения школьников читали газету «Рязанские ведомости» Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань» В Рязани ищут очевидцев ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
19.01.2017
Просмотров: 143
№8 (5295) |
Третья полоса
Строитель
Версия для печати

Я – инспектор

Акцию с таким названием проводит Государственная инспекция труда в Рязанской области

Как известно, в последние годы сохраняется устойчивая тенденция к сокращению числа погибших на производствах. В 2015 году их количество в сравнении с 2014 годом сократилось на четверть. По результатам первого полугодия прошедшего года эта тенденция сохраняется. Но в строительстве число погибших по-прежнему остается на высоком уровне.

Новое мобильное приложение Роструда будет способствовать наведению порядка на строительных площадках. Приложение интегрировано с уже успешно функционирующим на портале «Онлайн­инспекция.рф» сервисом «Сообщить о проблеме». То есть обращение гражданина и фото, в том числе информационного щита застройщика, будет направляться на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии соответствующих оснований будут инициироваться проверка изложенных в обращении фактов, приниматься меры по устранению выявленных нарушений. Виновных привлекут к уголовной ответственности.

Как сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области Виктор Паршиков, в ходе разработки приложения Рострудом были проанализированы наиболее травмоопасные нарушения и выбраны те, которые может заметить гражданин, не являющийся работником и не находящийся непосредственно на стройке. На первом этапе работы приложения планируется провести кампанию по выявлению и устранению таких нарушений, как отсутствие у работника каски при проведении строительных работ, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, а также отсутствие ограждений строительных площадок.

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте Роструда в разделе «Регионы» – Государственная инспекция труда в Рязанской области по адресу: г. Рязань, 390005, ул. Пушкина, д. 18 корп. 3, е-mail: gitrzn@gmail.com. Тел.: ­(4912) 92-98-58, 96-61-34, факс (4912) 76-18-49.

Статья опубликована в номере 8 (5295) от 19 января 2017 года
Зажигаются в окнах огни
Рязанская строительная компания «Зеленый сад» сделала рязанцам подарок к Новому году
Валентина Севостьянова
Вложение в здравоохранение
Строительство нового комплекса БСМП в Рязанской области включено в федеральную адресную инвестиционную программу
Валентина Севостьянова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Экономика
Сельское преображение
Без решения социальных вопросов невозможно добиться успеха в экономической сфере
Юрий Евстифеев
Общество
На помощь пришел первым
Полицейский Борис Почепцов спас провалившегося под лед рыбака
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Электроника в поликлинике
По развитию телемедицинских технологий Рязанская область лидирует
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
А общественность – проконтролирует
Губернатор региона Олег Ковалев провел совещание по вопросам реализации в 2017 году госпрограммы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Какие выборы нас ждут
Помимо губернаторской, в новом году в регионе пройдет 128 избирательных кампаний местного уровня
Татьяна Железнова
Общество
У налоговиков – новоселье
Обстановка в госучреждениях должна быть комфортной для граждан
Юрий Евстифеев
Общество
Важно для тебя, полезно для других
В Рязани стартовал десятый конкурс лидеров ученического самоуправления «Своя позиция»
Татьяна Клемешева
Общество
Дорогу молодым
Поддержка инновационных проектов и предприятий продолжается
Светлана Максимова
Строитель
Село обустраивается
Рязанская область за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий удостоена высшей награды на международной выставке «Золотая осень – 2016»
Валентина Севостьянова
Строитель
На дорогу – с новой техникой
Прошедший год для работников холдинга VELLCOM group стал особенным
Валентина Севостьянова
Строитель
И мастерство, и вдохновенье
Стараниями мастера заброшенное складское помещение превратилось в гостеприимную и удобную комнату-музей
Валентина Севостьянова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Общество
Неограниченные возможности интеллекта
Рязанская команда показала лучшие результаты
Общество
Вциом запустил социологический «Спутник»
Авторская колонка
Лед тронулся…
Вячеслав Чирков
Общество
Классная история
Десятки лет лицом и визитной карточкой Рязанского музыкального колледжа имени Григория и Александра Пироговых является отделение вокального искусства
Культура
Сасовские скачки
собрали жителей четырех районов
Общество
Рамки пития и бытия
За повышение возрастного ценза для продажи алкоголя высказываются три четверти россиян
Михаил Скрипников
Общество
Почта России внедряет электронные очереди
К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году в Рязани будет установлено 11 электронных очередей
№ 10 (5297) от
20 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Зима – время творить
Подведены итоги областного конкурса «Рождественская сказка»
Комплексный подход
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по результатам работы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области в 2016 году
Перспективный менеджер
Глава Рязани Владислав Фролов наградил директора ХК «Рязань»
Вклад в закрома Родины
Личным подсобными хозяйствам области, занимающимся производством молока, господдержка предоставляется в виде субсидий из областного бюджета
Все страны в гости к нам
XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов будет посвящен в Рязанской области предстоящий Татьянин день
Корни будущей профессии
Рязанские школьники больше узнали о специальностях своих предков
Неделя глазами экспертов
Жить и дышать свободно
С начала антитабачной кампании количество желающих отказаться от вредной привычки увеличилось
Бесценное «омолаживание»
Микрофинансовые организации ограничили в процентах
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru