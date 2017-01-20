Вложение в здравоохранение

Строительство нового комплекса БСМП в Рязанской области включено в федеральную адресную инвестиционную программу

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, комментируя принятый федеральный бюджет, подчеркнул, что в основе новой экономической модели должен лежать человеческий капитал.

«Вложения в здравоохранение, образование, развитие инфраструктуры – это лучшие инвестиции, которые необходимо сделать. Все приоритетные проекты, которые определяют качество жизни людей, должны получить полное финансирование», – сказал глава Комитета Госдумы РФ.

По словам председателя Комитета, в бюджете на ближайшие три года учтены мнения и пожелания жителей Рязанской области, в первую очередь, это больница скорой медицинской помощи, на строительство которой удалось предусмотреть финансирование в 2017 году и включить объект в федеральную адресную инвестиционную программу.

По инициативе губернатора Олега Ковалева была проведена большая подготовительная работа: готов проект БСМП, получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза» России. Региону будет выделено около 112 млн. рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета составит порядка 150 млн. рублей.

Это будет современный комплекс на 540 коек. В нем будут работать новые клинические отделения: нейрохирургическое, гинекологическое, урологическое, амбулаторно-травматологический центр, создан мощный диагностический блок, включающий самое современное оборудование. Общая стоимость проекта составляет более 4,5 млрд. рублей.

Подрядчиком строительных работ на первом этапе является ПК «Квант». Над проектом работали специалисты «Квант -проект». Площадь застройки 5,2 гектара, строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи начато в районе Горрощи. Поставлена задача: завершить строительство в 2018 году.