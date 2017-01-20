Село обустраивается

Рязанская область за достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий удостоена высшей награды на международной выставке «Золотая осень – 2016»

В частности, на строительство жилья и укрепление социальной инфраструктуры в населенных пунктах региона было направлено 271,3 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. На строительство сельских дорог в 6 населенных пунктах выделено более 163,7 млн. рублей.

Реализованы два проекта комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в с. Торбаеве Касимовского района и с. Ильинском Рыбновского района, построен фельдшерско-акушерский пункт в с. Азееве Ермишинского района. В эксплуатацию введено свыше 6,9 тыс. кв. метров жилья. построено более 33 км газораспределительных сетей, проведено 27,4 км сетей водоснабжения. В рамках программы социальные выплаты на строительство или приобретение жилья предоставлены 87 семьям, в том числе многодетным, а также молодым специалистам.